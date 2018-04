El abuso que se hace de ellos, en todos los niveles, públicos y privados, en todas las escalas sociales, confirma que no aprendemos a valorar, a respetar ni a querer lo que nos provee la naturaleza y necesitamos para nuestra subsistencia.

Hablamos de especies en extinción…y creo que nosotros estamos en ese proceso. Si no empezamos a cuidar individualmente nuestros recursos naturales, provocaremos nuestra propia extinción. Que ironía, ¿no? Nos destacamos del resto de las especies por ser seres pensantes, pero parecería que no pensamos mas allá de nuestro presente y apenas un futuro corto…dependiendo la edad. La mayoría solo procesa su propia existencia, y el que viene después ya vera como se arregla….

Sabemos del problema del agua, que existen poblaciones con gran escasez y en aumento. Que el agua no es ilimitada, depende de muchos factores. Que la necesitamos y que no se sabe porque razón…no la cuidamos. Qué egoísta razón hace que gastemos litros de agua para lavar los platos, para cepillarnos los dientes, para higienizarnos e higienizar la casa, jardines, lavar autos, lavarropas, etc, etc. Si en nuestro país se usa el caudal fluvial para la energía eléctrica, deberíamos cuidar su consumo.

Tenemos que concientizarnos mas como ciudadanos del mundo que los recursos naturales hay que cuidarlos. Nos globalizamos industrialmente, socialmente a través de las redes, legalmente, y de tantas formas, hay organismos mundiales buscando soluciones ambientales, forzando a los estados a hacer algo, pero no alcanza. Creo firmemente que la conciencia de cada persona debe estar comprometida, debe entender la importancia del cuidado y debería estar sancionada si no se compromete a cumplir.

Por ejemplo, en mi país, Uruguay, el agua es el servicio con costo mas bajo, entendiendo que de esta forma toda la población tiene acceso a ella. Obviamente se maneja un rango, y si te pasas de ese rango genera un aumento en el costo. De todas formas, el aumento no es muy alto, y dado que los demás servicios (luz, teléfono, etc) son muy altos, no hace que hagamos un alto al consumo, y si lo hacemos obvio es por un tema de costos y no de uso. Lo ideal seria que cada uno usara tanto la luz como el agua, lo necesario y pensara cada vez que lo usa en el propio recurso y no en el dinero. Creo que esto es muy difícil, por lo tanto, considero que deberían ser medidas un poco mas dictatoriales, no suena bien, y no me gusta para nada, amo la libertad, la independencia, pero a veces hay que ajustarse a la realidad. Si te restringen el uso a cierta cantidad, obvio proporcional a cada familia, y si te pasas, los importes deberían doler tu bolsillo mal, entonces quizás podríamos lograr un avance en el cuidado de los recursos naturales. En paralelo educar en serio a las generaciones que vienen, y continúen a conciencia. Seguro que, si esto se logra, ya no habrá que pensar en ninguna “medida dictatorial’.

Siguiendo con el cuidado del agua, deberíamos restringir nuestros consumos a solo el agua y no todas las bebidas y jugos que hay en el mercado, que no nos hacen bien y usan agua para procesarlos. Los costos de estas bebidas industriales deberían ser altísimos y el agua mas accesible. Entiendo que es difícil cambiar hábitos, y ni hablar meternos con los poderosos industriales. Pero, si se puede, al comprar bebida, decidirse por el agua, al fin y al cabo, es la única que te saca la sed y es más saludable. Y claro está, hacer todo lo que el sentido común nos indica para su cuidado, y sino “googlear” que hay muchos tips para hacer de nuestro entorno, uno más saludable.

Si cada uno de nosotros hiciera mínimamente acciones para mejorar nuestro medio ambiente, seguro que lograríamos un avance. Claro que necesitamos más acciones que nos acompañen. Necesitamos gobiernos que se comprometan, que todo el esfuerzo que ponemos se refleje en un ahorro para cada país. Que exista una sinergia positiva consciente. Que todos vayamos hacia la misma dirección. Puede que suene utópico, una fantasía, pero como dicen por estos lares…si no empezamos con algo, “estamos en el horno!!!”

Cada gota de agua equivale a 1/4 mililitro (ml) de agua!!!!

