Yo soy Nicolás y con tantas cosas que vi, tantas cosas que oí, y con tantas noticias que puedo ver, yo me pregunto, ¿Cómo puede haber tantos casos de maltrato hacia las niñas?

El otro día vi en los noticieros la historia de una niña de nueve años llamada Jimena, que vivía en la sierra de mi país, muy cerca de la Cordillera de los Andes, junto a su mamá y su hermanita de cinco años Un día la niñita salió a comprar un mandado de su mamá y no regresó. Mientras transcurría la noticia algo me llamó la atención: “Mi hija está desaparecida hace cuatro días”, la madre lloraba desconsolada, eso me impactó.

Mientras la madre estaba en la comisaría reclamando la poca eficiencia en la búsqueda de su hija, se anunció que la niña apareció, cinco días después, pero muerta y quemada frente a la casa de su agresor. Los policías identificaron a este hombre como Juan. Al preguntarle cómo sucedieron los hechos, contó que él estaba montado en una bicicleta, se acercó a ella y le dijo: “Ven, te puedo invitar dulces. ¿Quieres?”. Jimena aceptó y se subió con él en su bicicleta.

Ahora con mis compañeros y compañeras vamos a elaborar campañas sobre el maltrato a las niñas, queremos hacer algo, no me gustaría que le hubieran hecho esto a mi mamita cuando era niña.

Y tú… ¿qué vas a hacer?

Autor: Santos Nicolás Pumacayo Pinto

Edad: 11 años

Nombre de la Institución: Institución Educativa 40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45

Dirección: Av. El Sol 301 – Pueblo Joven MIguel Grau Zona B – Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa, Región Arequipa, País: Perú