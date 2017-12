SHARE ON:

Navidad, fechas muy queridas para todos los cristianos pues recordamos el nacimiento de Jesús que nos legó una serie de enseñanzas válidas, todavía, hoy en día, a pesar de los más de 2000 años transcurridos, como son: el deseo de amar a todo el mundo y la paz universal.

Desgraciadamente, ambos temas siguen siendo asignaturas pendientes que no van más allá de las buenas palabras dichas por gente de bien pero que, por desgracia, no llegan a consolidarse como realidades plenas.

Hoy en día los ejércitos y armamentos son cada vez más sofisticados y potentes capaces de destruir varias veces nuestro planeta. Como ya dijera Albert Einstein hace décadas: ” Si la III Guerra Mundial se hace a golpes de bombas atómicas, los ejércitos de la IV Guerra Mundial combatirán con mazas”. Esta posibilidad, en este momento, no es utópica si tenemos en cuenta las declaraciones de los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump y del norcoreano Kim Jong-un.

Pero no me gustaría caer en el pesimismo, máxime en estas fechas tan señaladas así que os propongo buscar, de una u otra forma, la felicidad que, como decía John Bawymore: “Frecuentemente se cuela por una puerta que no sabías que estaba abierta”.

Busquemos, pues, la felicidad. Seguro que la encontrarás en el momento menos insospechado y, aunque nunca es eterna, seguro que disfrutarás de ella por un tiempo, si no eres demasiado exigente. Si tienes una mesa, una silla, un plato de comida, un libro y un automóvil ¿qué más necesita un hombre para ser feliz?.

!!!Felices Navidades y Próspero Año 2018!!!.