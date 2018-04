Las personas sin hogar no son culpables de un fracaso personal sino que son víctimas de un fracaso político e institucional, donde la mayor parte de los que gobiernan han renunciado a defender los derechos fundamentales de las personas en beneficio de los grandes intereses privados. La precariedad laboral, la falta de vivienda accesible y de ingresos… son terreno fértil para que aumente la vulnerabilidad y el número de personas sin hogar. Tener trabajo hoy, con salarios que a veces no llegan ni a 500 euros, no es garantía de una vida digna, tener casa y llegar a fin de mes. La línea entre la pobreza y la exclusión social es cada día más estrecha. No se trata de acabar con los pobres, como algunos quisieran, sino de acabar con la pobreza.