Y silencio.

Las discrepancias o propuestas alternativas –como desarme para el desarrollo- se acallan por el inmenso poder mediático que, siguiendo instrucciones de los “mercados”, están ganando la batalla…

“Nosotros, los pueblos…” distraídos, irrelevantes…

Son necesarios grandes clamores populares, presenciales y en el ciberespacio que, apremiados ahora por procesos potencialmente irreversibles, exijan con carácter de emergencia la refundación de un multilateralismo democrático con la inmediata supresión de los ineficientes grupos plutocráticos; un nuevo concepto de seguridad, que atienda no sólo a las fronteras sino a quienes viven en su interior, contribuyendo de momento con el 10% de los gastos militares y en armamento; y que, pensando en las generaciones venideras y en las gravísimas consecuencias que se derivarían del incumplimiento de los Acuerdos de París, adviertan al señor Trump de que la mayoría de los habitantes humanos de la Tierra procederían a no adquirir productos de los Estados Unidos si no respeta íntegramente los compromisos adquiridos…

La palabra es nuestra única “arma de construcción masiva”.

O nos unimos y elevamos nuestras voces… o complicidad y delito de silencio.

“La voz / que pudo ser remedio / … y no fue nada”.

Delito de silencio.