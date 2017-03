SHARE ON:

A todos ellos y ellas, hoy queremos recordarles que todavía queda mucho por hacer. Solo hace falta prestar atención a los anuncios que nos invaden a diario: ¡un fiel reflejo que nos recuerda por qué hay que seguir insistiendo!

Queramos o no, este tema no solo pasa por lo que hagan o dejen de hacer esos individuos que añoran los muros, las jerarquías y la desigualdad. Lo esencial, en este caso, es que sus ideas siguen presentes y se difunden a través de diversos canales y medios en nuestra sociedad. Y muchas veces, incluso de forma inconsciente, son las propias mujeres las que lo asumen.

¿Crees que exageramos? ¡Ojalá! Así que para que lo compruebes con tus propios ojos te proponemos echar un vistazo a estos anuncios publicitarios en los que se reflejan los diferentes grados de machismo:

1. Axe: para que no se aburran (2010)

Fuente: http://www.iprofesional.com

Para los publicistas de Axe, una reconocida marca de desodorantes, lo importante no es el producto sino el poder que este le concede a los hombres para seducir y atraer a las mujeres, quienes van tras ellos como imanes.

2. BMW: la mujer coche (2010)



Fuente: https://www.emaze.com

En esta escena de cama, el chico ve a su chica con la cara del coche de sus sueños. No hay diferencia entre uno y otra. Total, estamos hablando de objetos, ¿no?

3. Ford: las aventuras de Berlusconi (2013)



Fuente: http://www.elmundo.es

A la famosa marca de coches se le ocurrió llamar la atención de una forma singular: con una caricatura de Silvio Berlusconi, quien, sonriente, se enorgullece de tener a tres chicas maniatadas en el baúl de su Ford.

4. Fluid Hair Salon: ¡cuida tu pelo! (2011)



Fuente: http://fluidhair.ca

Para esta empresa lo importante en la vida es que cuides de tu pelo. ¡Qué más da si eso está por encima de una agresión machista!

5. Jimmy Choo: zapatos chulos



Fuente: https://www.buzzfeed.com

¡Qué zapatos más chulos! Lo de menos es que la chica que los lleva haya sido asesinada por el hombre que posa junto a ella y que cava una tumba en el desierto para enterrarla.

6. Sisley: sometida te ves más bella



Fuente: http://www.unitedexplanations.org

Para la marca de cosméticos Sisley, las mujeres son mucho más atractivas y guapas cuando están sometidas por un chico que les ata las manos detrás de la espalda y las tumba en un sofá. Magnífica idea, ¿verdad?

7. Skol: el bebedero ideal



Fuente: http://mktfcaunam.blogspot.com.es

La cerveza Skol propone el prototipo ideal de bebedero de agua: bajísimo, a la altura de los tobillos, para que las chicas en minifalda deban agacharse y enseñen sus piernas y, quizá, algo más.

8. Dolce & Gabbana: cuatro contra una (2007)



Fuente: http://laotracara.co

Los diseños de esta marca de ropa lucen maravillosos si no fuese por un detalle: cuatro chicos vestidos, o semivestidos, con ropa de la marca D&G, simulan una violación en grupo a una chica que apenas se defiende. Ay, ¡qué sutilezas las de sus publicistas…!

9. Calvin Klein: ¡lindos vaqueros! (2010)



Fuente: http://www.unitedexplanations.org

Algo similar pasa con los vaqueros de Calvin Klein: los llevan puestos un grupo de chicos a los que les divierte someter a una chica rubia. Cuando ves el anuncio, lo primero que piensas es una sola cosa: ¡lindos vaqueros!

10. Duncan Quinn: corbata multiusos (2008)



Fuente: http://www.unitedexplanations.org

Hay corbatas para todos los usos. Incluso, si te apetece, para tirar del cuello a la chica a la que acabas de estrangular encima del capó de tu coche. ¡El reclamo definitivo!

11. Cequisa: polvo de polvos (2014)



Fuente: http://www.zoomnews.es

¿Qué tiene que ver una chica sonriente y simpática con los polvos pesticidas que se usan en Almería para la agricultura? Eso mismo nos estamos preguntando…

12. Budweiser: el mito de la mujer cerveza (2009)



Fuente: https://produccionesourego.wordpress.com

Hubo un tiempo, lejano ya, en que los anuncios nos enseñaban las cervezas como si fuesen mujeres, y viceversa. ¿Lejanos? No, no tanto: Budweiser lo ha hecho de nuevo.

13. Samsung: dos regalos para mamá (2014)



Fuente: https://pensandoaldircomglobal.wordpress.com

Una promoción de Samsung ha pasado a la historia como la más generosa de todas las que se han visto hasta ahora: ofrece, solo por el día de hoy, dos electrodomésticos por el precio de uno. ¿Y por qué? Porque la empresa ha pensado en… ¡mamá!

Después de este festival de machismo, hemos considerado pertinente recordar el proyecto Avanzadoras, una iniciativa que desarrollamos desde Oxfam Intermón y cuyo principal objetivo es fomentar la participación activa de las mujeres en sus entornos para que puedan acceder a nuevos espacios de incidencia.

Aunque, como has podido ver, el machismo no entiende de latitudes ni de contextos. Por eso desde aquí no nos cansaremos de reivindicar la igualdad de género, empezando por nuestras actitudes cotidianas y finalizando por las políticas gubernamentales o la publicidad. ¡En su aceptación o en su rechazo reside nuestro gran poder como personas consumidoras y ciudadanas! ¿Por cuál optas tú?