Amor que llegas tarde,

tráeme al menos la paz:

Amor de atardecer, ¿por qué extraviado

camino llegas a mi soledad?

Amor que me has buscado sin buscarte,

no sé qué vale más:

la palabra que vas a decirme

o la que yo no digo ya…

Amor… ¿No sientes frío? Soy la luna:

Tengo la muerte blanca y la verdad

lejana… -No me des tus rosas frescas;

soy grave para rosas. Dame el mar…

Amor que llegas tarde, no me viste

ayer cuando cantaba en el trigal…

Amor de mi silencio y mi cansancio,

hoy no me hagas llorar.