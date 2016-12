Si me quieres, quiéreme entera,

No por zonas de luz o sombra.

Si me quieres, quiéreme negra

Y blanca. Y gris, y verde, y rubia,

Y morena.

Quiéreme día,

Quiéreme noche.

¡Y madrugada en la ventana abierta!

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda… o no me quieras!