CARACTERÍSTICAS.

Estos carpinteros eran el pariente más cercano del pájaro Pico de Marfil del Caribe, al cual también se le considera extinguido. Era uno de los pájaros más grandes de los carpinteros que se encuentran en América del Norte. Su cuerpo medía de 45 a 50 cms de largo, pesaban menos de 450 gramos y, algunos de ellos solo 100 gramos. Su altura oscilaba entre los 51 y 56 cms, aunque se hallaron ejemplares de hasta 60 cms, lo que le convertía en el pájaro carpintero más grande del mundo. Poseía una envergadura de hasta 80 cms de ancho. Su plumaje era de color rojo en la parte superior de su cabeza, por lo que es fácil de identificar, y un cuello largo con gruesas rayas blancas y negras. El resto de su cuerpo es negro, y el blanco de las plumas sólo era visible cuando el pájaro estaba en vuelo. (1)

De pequeños tenían colores opacos y pardos, mientras que de adultos su coloración era más llamativa; machos y hembras tenían un penacho en la cabeza, en el macho de color rojo y en la hembra de color blanco. El macho además tenía una mancha roja en el pecho y vetas blancas en los costados. Ambos sexos tenían el torso y el lomo negros y el pico blanco. Su cola tenía plumas rectas y cortas. Además, su cola era recta y rígida, y sus patas fuertes, cortas y con dos dedos dirigidos hacia delante y dos hacia atrás, lo que permitía una gran capacidad para trepar árboles y aferrarse a sus gruesos troncos. Sus ojos eran amarillos. Se estima que vivían de ocho a doce años. (2)

El carpintero imperial mejicano requería extensas áreas (26 km2 por pareja) de zonas abiertas de pinos y robles en zonas de mesetas para nidificar. Si se movían en grupos de siete a ocho individuos, el área mínima de bosque necesario para un grupo sería de 98 km2. Se les encontraba en zonas de altitudes entre 1920 y 3050 m., aunque hay registros de pájaros carpinteros a 1675 m.

La principal fuente de alimento eran las larvas de escarabajos, que se encontraban en determinadas épocas del año de manera abundante, en periodos cortos de tiempo. Consecuentemente, los lugares de alimentación serían probablemente mejor aprovechados por grupos nómadas. También se alimentaban de insectos y gusanos que capturaban bajo la corteza o en el suelo tras la cosecha.

Los carpinteros ponían una nidada al año, permaneciendo en el nido toda la etapa de incubación, que duraba semanas y hasta meses, y de la que finalmente salían de dos a tres polluelos. La cría era entre febrero y junio.

Hay unos 120 ejemplares disecados en museos de todo el mundo, pero sin embargo no hay grabaciones sonoras ni fotos de ejemplares vivos. Un animal más que se extingue, y se lleva todos sus secretos consigo. (3)

HÁBITAT Y ÁREA GEOGRÁFICA.

Habitaba esencialmente los bosques templados y fríos de México, aunque originalmente también se la encontraba en el sur de Estados Unidos.

Estos carpinteros se distribuían uniformemente por la Sierra Madre Occidental de México en Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, posiblemente en Aacateas y el norte de Jalisco; además existían poblaciones aisladas en el oeste de Jalisco y en Michoacán. Este pájaro carpintero era muy importante en toda América del Norte, y antaño fueron identificados en casi todas las áreas de los Estados Unidos Mexicanos. Se desarrollaban en torno a regiones que les ofrecen abundantes árboles muertos, parece que prosperaban en cualquier lugar en el que pudieran encontrar suficiente hábitat y alimento.

Con su poderoso pico, martilla en los árboles. Esto les permitía llegar a insectos, hormigas, escarabajos y otras fuentes de alimentos en el interior del árbol. Tendían a permanecer alrededor de áreas con árboles dañados o muertos para encontrar su alimento, y jugaban un papel muy importante en la prevención de la superpoblación de sus presas.

Poseían una sustancia pegajosa en sus lenguas que les permitía recoger varias hormigas a la vez cuando se están alimentando. Poseían un gran apetito en comparación con otros pájaros carpinteros. Eran diligentes en sus esfuerzos y se pasaban largos periodos de tiempo en busca de comida.

Los fuertes sonidos que realizaba el carpintero imperial podían ser escucha dos a varios kilómetros de distancia. En muchas regiones en las que vivían cerca de los humanos, estos sonidos eran alarmantes.

La reproducción se realizaba una vez que una pareja ha decidido aparearse. Buscaban un árbol muerto o en descomposición para crear su nido.Creaban un agujero en el árbol, donde colocaban el nido. De esta manera era más se guro para los huevos y los polluelos que en los extremos de las ramas. Durante el día, la hembra los incubaba y por la noche era el turno del macho.

La hembra ponía hasta 4 huevos en el nido, que necesitarán alrededor de 2 semanas para eclosionar. Los polluelos nacían a intervalos de 1 ó 2 días por lo que había algunos mucho más grandes que el resto. Si hay falta de alimentos o recursos, los padres solo alimentaban a los más grandes y fuertes. (4)

Cuando los jóvenes carpinteros tenían alrededor de un mes de edad, estaban listos para volar por su cuenta. Se quedaban con los padres durante aproximadamente 4 semanas más, antes de volar libres para cuidar de sus propias necesidades.

En el pasado no era un ave rara, aunque la población total probablemente nunca fue superior a 8.000 ejemplares.

DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT Y CAZA FURTIVA.

Los motivos de la práctica extinción del carpintero imperial (Campephilus imperialis) se debe, en primer lugar, a la destrucción y desaparición de gran parte de su hábitat y, en segundo lugar, a la caza furtiva. Para estudiar el grado de destrucción, en primer lugar sería necesario analizar con la mayor precisión posible, cuál era el hábitat preferido por estos carpinteros, ya que los últimos sitios que habitó podrían haber sido perfectamente los lugares donde no les quedaba más remedio que vivir. Las zonas de altas latitudes eran sin duda las zonas más vinculadas a sus preferencias; aquí la capa de suelo estaba muy desarrollada, y utilizaba los pinos muertos para nidificar, ya que les sería más favorable hacer agujeros en estos árboles. También usaban en ocasiones abetos y robles.

Lamentablemente estos bosques han sido ampliamente usados para la industria maderera por su fácil acceso, fragmentando el territorio. Como ejemplo, el 99,4 % de la Sierra Madre Occidental se ha despejado o talado selectivamente. La tala local ha sido por lo tanto una de las amenazas para estas aves, subestimada por mucho tiempo. (5)

La causa más frecuente de muerte del carpintero imperial era el vandalismo (30 %). Era un buen objetivo al que disparar por diversión, y porque eran fácilmente identificables y bastante grandes para no fallar y se podían luego disecar y vender como souvenir.

El segundo motivo de caza eran los usos medicinales; se calcula que era la causa del 22 % de las muertes. Las crestas rojas junto a un poco de aceite se usaban para curar el dolor de oído. También se usaban contra los ataques de nervios. Otros autores piensan que una de las causas más importantes de caza era la alimentación (17%). También se usaban las cabezas como amuletos.

A las personas que cazaron a estos carpinteros y se les preguntó, no tenía ni idea de que estaban exterminando a una especie rara y endémica. Esto es un indicio de lo importante que es la educación ambiental. Además, si en la caza mataban a algún ejemplar de un grupo de 7 u 8 ejemplares, es posible que se desestructurara la funcionalidad del resto del grupo.

Aunque no se conoce la razón por la que en ocasiones se les veía en grupos, tal vez formados para la búsqueda de alimento, está claro que la necesidad de territorios de 26 km2 para una pareja y de unos 98 km2 para un grupo, dificultaba la presencia de ejemplares en zonas cada vez más fragmentadas.

La población original podría haber consistido en tan solo 1100 grupos.

Este es el máximo calculado en base a la cantidad de km2 de su ecosistema ideal donde podrían haber vivido, es por lo tanto la densidad máxima de ejemplares que cabían en la zona. (6)

PÁJARO EXTINTO.

A este pájaro carpintero no se le ha visto vivo con registros fiables desde 1996, y esto unido a que se ha producido una gran destrucción del hábitat y junto a la caza furtiva se piensa que han llevado a la especie a la extinción.

Aunque el último registro confirmado fue en Durango en 1996, ha habido ocho avistamientos después de 1965. Los más recientes hablan de una pareja en el centro de Durango en 1993, de un macho a 20 km del anterior avistamiento en 1995, y de una hembra sola en 1993 en el norte de Sonora. Una expedición en 1996 por el norte y centro de Durango buscó por estas zonas, pero no encontró ninguna señal. (7)

Debido a esta y a otras extensas y prolongadas búsquedas dentro de su rango geográfico, a menudo guiadas por los supuestos avistamientos, no han conseguido confirmar la presencia de individuos. A través del mapeo y del análisis del hábitat no se cree que ninguna población haya podido sobrevivir, y en todo caso, si quedara algún ejemplar, la fragmentación y estado de su hábitat han convertido su situación en la de un pájaro virtual mente extinto. Sin embargo, no puede ser aún tomado por extinto oficial mente ya que podría existir la posibilidad de que algunos individuos hayan podido usar hábitats sub-óptimos de bosques regenerados; aun así cualquier resto de población sería demasiado pequeño, y por esta razón se le considera en peligro crítico (posiblemente extinto) según la IUCN.

Desde luego, su caracterización más popular, la de los dibujos animados del pájaro loco, no ayudó a salvar a estos hermosos pájaros. (8)

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN.

El pájaro imperial mejicano está incluido en el Apéndice I del CITES. Se han realizado además numerosas búsquedas de estas aves aunque sin éxito; además se ha intentado proteger la zona que queda de su hábitat natural. Se ha propuesto también buscar en las zonas donde se indique algún otro avistamiento posible, y buscar en antiguas zonas. (9)

La extinción de esta especie pudo, probablemente, ser evitada si se hubiera actuado en conjunto y con conocimiento del peligro que corría esta ave. Para conocer más acerca de las aves de México se puede consultar: www.biodiversidad.gob.mx/especies/aves.html, portal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Además, hemos de conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. (10)

Notas bibliográficas.

