Es una mujer de exquisita sensibilidad, jovial, alegre, actual, que desde niña demostró en las revistas de su colegio, la necesidad de comunicarse y transmitir sus experiencias e inquietudes. La encontramos como directora de la revista “Mujer y Vida”, y posteriormente de “Actualidad Docente”, donde hemos podido leer sus editoriales llenos de belleza y ternura, propios de una mujer que trata siempre de dar lo mejor de ella misma.

Ha sido autora de siete novelas, coautora de Pescadores Siglo XX, (1999) junto con su padre, Guillermo Moreda Oroza, ( co-editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ella misma) lo que viene a dar justa respuesta a su profesionalidad . Más tarde autora de Respuest@s (2001); Desnuda frente a todos, (2002); La lucha, vida sin terror (2005); Luz en el abismo (2007); El silencio de la mar (2009) y recientemente, en el 2015, Un largo camino de rosas blancas. Tras diferentes artículos en medios tanto on-line como en prensa escrita nos presentará en breve la segunda parte de la anterior y última novela con la intención de realizar, si es posible, una serie de TV o cine.

La escritora y presidente de honor de la ONG Otro Mundo Es Posible, Marisol Moreda, desde su inicio en el mundo de la escritura de sus libros, destinó el dinero que recauda de todas sus obras a objetivos sociales, fuesen para las gentes que lo necesitasen del mar, o como con su última novela, Un largo camino de rosas blancas, que está siendo destinado a la investigación de patologías poco frecuentes y a niños con el Síndrome de Treacher Collins ó Síndrome DID 8 PTER. Así lo anunció el 17 de junio de 2015, Celestino Olalla, presidente de la citada ONG, en un emotivo acto que tuvo lugar en el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid. Ojalá que esta necesidad de la investigación contase con mayores aportaciones económicas por parte de todos y de las instituciones adecuadas.

Sus obras literarias , han tenido siempre una acogida contundente y se han hecho merecedoras del reconocimiento de los lectores. Ha firmado en actos públicos y en varias ocasiones como en el Día de San Jordi en Barcelona, siendo compañera de mesa de Antonio Gala y Carlos Ruiz Zafón entre otros. Marisol Moreda ha concedido entrevistas a distintos medios informativos, como Onda Cero, Cope, Radio Es, Cadena Ser, Telecinco, Telemadrid, o TVG, entre otras.

ENTREVISTA CON LA ESCRITORA MARISOL MOREDA

Antes de hacerle una serie de preguntas sobre su última novela, me gustaría que me respondiese a algunas relacionadas con su vida y sus primeras novelas.

P. Usted se inició muy pronto en el periodismo ¿no es así?.

R. A los 14 años escribía en la revista de mi colegio y posteriormente lo hacía de manera habitual hasta que lo dejé para comenzar mis estudios en la Universidad. Supongo que desde entonces tenía claro que mi vocación no serían las ciencias, sino las letras, pese a estar en la Facultad de Ciencias Biológicas de Madrid. Estudiante de Psicología en la UNED , Periodismo y Teología. Me apasionan las ciencias que estudian el humanismo. Posteriormente, y como se dice en la entradilla de esta entrevista, dirigí la revista Mujer y Vida así como Actualidad Docente. Además de escritora soy articulista en diferentes medios, pero siempre trato temas sociales

¿Quiénes eran sus padres? ¿Qué influencia tiene, en concreto, su padre G. Moreda Oroza sobre su obra literaria?.

Mis padres fueron un ejemplo de honestidad, honorabilidad y dieron a sus hijos todo lo que pudieron, además de un cariño y respeto poco propio de padres a hijos en aquel entonces. Nos dieron la gran posibilidad de estudiar y de ser capaces de defendernos en la vida, tanto a mi hermano ( Dr. Ingeniero de Minas) como a mí. En concreto mi padre siempre me animaba a escribir y colaboraba conmigo enviándome de vez en cuando artículos para las revistas que en muchas ocasiones rellenaron páginas de las mismas con mucho acierto. Era un hombre muy culto, abogado y economista, muy viajado y un alto cargo del Instituto Social de la Marina y otros Organismos de índole internacional. Me animó, poco antes de morir, a publicar su obra, pero al no compartir él las ideas del momento que me tocaba vivir a mi ( era enemigo de las autonomías) tuve que cambiar muchas cosas para conseguir aquella co-edición. Fue alguien muy coherente en su vida y ambos muy queridos, por muchos, y especialmente por sus hijos y nietos.

¿Cuáles son sus escritores favoritos?

Víctor Hugo, Alejandro Casona, Gabriel García Márquez, León Tolstoi. Virginia Woolf, Agatha Christie, entre otros. De los contemporáneos destaco a Katherine Pancol y me gusta mucho la delicadeza de Antonio Gala, el misterio de Daniel Estulín, y la filosofía de Paulo Coelho. Me gustan muchísimo las citas o frases de ellos.

Le gusta viajar por el mundo y pasa algunas temporadas en París ¿Qué nos puede decir de la Ciudad de las Luces?.

Ahora no paso temporadas en Paris pero sí soy viajera incansable pues la cultura y el dominio de la historia que se adquiere viajando es increíble. He viajado por todos los continentes menos por Oceanía. He sido y soy muy feliz viajando. Paris es una ciudad impresionante, hermosísima su Citê así como sus puentes, su catedral y su restauración. Tomarse un manchadito en Café de Flore, es ver la cuna de los intelectuales franceses. Es una sensación especial, sobre todo en primavera. El mundo puede ser maravilloso…

¿Cómo fue el que usted se involucrase en apoyar en todos los sentidos, incluso cediendo los derechos de autor de algunas novelas a la ONG Otro mundo es posible, para ayudar a niños con enfermedades raras o con algunas deficiencias?

He cedido todos los derechos de autor a la Ong pues sus intereses me conmueven profundamente. Nada más triste que ver a un niño sin un diagnóstico posible pues casi no se conocen o si se conocen son tratamientos largos y pueden resultar carísimos para muchos. Me resulta conmovedor ver esa cara de la vida en niños que sufren. Igualmente defiendo esto ante instituciones bancarias para que apoyen estos temas a los que indudablemente con un libro no se llega a conseguir la recaudación necesaria. El otro día estuve en una reunión de un banco europeo en el que expuse esta necesidad y mostraron su posibilidad de colaborar. Ojalá sea así.

¿Desde cuándo conoce al director de Otro mundo es posible Celestino Olalla? ¿Qué opinión le merece?.

Conocí a Celestino Olalla hace unos años y ambos presentábamos a una autora que donaba una cantidad para una ONg. Me resultó un hombre honesto y poco a poco fui conociéndole. No puedo dudar de la talla moral de Celestino y siempre ha respondido a todas las demandas que le he solicitado.

¿Con qué escritor o escritores identificaría sus novelas?

Con Virginia Wolf (en el preámbulo de la novela Respuest@s, así lo dice el periodista que prologa dicha novela… y esto me llenó de satisfacción). También con la periodista y escritora francesa nacida en Marruecos, Katherine Pancol que ha colaboradora en revistas como Paris Match o Cosmopolitan.

¿Sus obras literarias las crea de forma pausada y perfectamente estructurada o como diría Martín Santos de un solo vómito?.

.

Cuando tengo la “ vena” suelo ser rápida, pero un libro con datos, como es el caso de Rosas blancas y su segunda parte que estoy finalizando, necesitan muchos datos y ello lleva tiempo. No soy regular por tanto. A veces me pasa que siento la necesidad imperiosa de decir lo que siento a través de un artículo o de una novela.

¿Cuál es su novela favorita?

Los árboles mueren de pie, de Casona y Los cocodrilos tienen los ojos amarillos de Katherine Pancol. Hay otras muchas favoritas pero sería muy extenso citarlas por lo que dejo las dos más significativas para mí. También Los Miserables de Víctor Hugo.

La novela La lucha: Vida sin terror parece una novela autobiográfica familiar ¿no es así?.

No tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Sí tiene que ver con mi total rechazo a la violencia.

Un tema recurrente en muchas de sus novelas es la mar y la gente que vive de ella. ¿Por qué se interesa tanto por los pescadores y sus familias si usted nació en Madrid y vive tierra adentro?

Como ya dije, el principio mi vida está determinado por La Mariña Lucense de Galicia, donde tengo mi casa. Fueron muchos los momentos en los que mi padre me acercó al mundo del mar, a las familias marineras y ello influyó en mi alma de niña. Me casé muy joven y comencé a pasar mis veranos en el sur, pero también al lado del mar y mi comportamiento con sus gentes, si me necesitaron, fue igual que en el norte. La novela Pescadores siglo XX es un compendio novelado de hechos históricos relacionados con el mar y las vidas y dificultades de las familias marineras para sobrevivir en ese entorno glorioso pero durísimo que es el mar. Por eso en el año 2002 constituí la Fundación Herederos de la Mar cuyo objetivo era proporcionar respaldo y ayudas a familias marineras necesitadas.

Otro tema que aparece en algunas de sus obras es la sociedad norteamericana como en la novela Luz en el abismo y su última novela Un largo camino de rosas blancas. ¿A qué se debe el ambientarlas en los Estados Unidos?. ¿Tienen algo en común ambas novelas?

Mucho. Tengo una novela pendiente con los gallegos que marcharon a Cuba u otros países latino americanos, así como al estado de Florida. Mi bisabuelo era empresario de tabacos de reconocido prestigio al igual que mi abuelo. Esas fábricas están en los EEUU y eso me intriga, pero sería motivo de una novela que requiere mucha investigación.

¿Por qué tarda tanto tiempo en escribir y publicar sus novelas?.

Depende de mis viajes y también de cómo se leen los libros escritos en papel. Se utiliza mucho bajarlos de internet y hay ocasiones en las que una empieza a pensar qué hacer con todo aquello que tiene que decir. Creo mucho en los audiovisuales y por tanto en TV y cine. Por ello mi interés en hacer de mis dos última novela una serie, cuyo dinero iría íntegramente para la ONG Otro Mundo es Posible.

Un largo camino de rosas blancas es una novela que narra una historia de superación, de reflexión, que incide en la historia a través de sus personajes. El despliegue de datos históricos nos muestra el lado intelectual de la autora, amplio y experto, que nos presenta con exquisita narrativa la historia de una huérfana que desde un pueblo de Toledo marcha a los Estados Unidos de los años 60, llegando a través de todos los sucesos acaecidos, hasta el presente año. Es decir, casi ochenta años de historia, llena de alegrías y tristezas, de sueños y realidades, en definitiva, de la vida misma. Es la historia de una mujer luchadora que se enfrenta con valor a las diferentes situaciones humanas.

¿Por qué la joven huérfana toledana se va hacia los Estados Unidos y no hacia Suiza o Francia como sería más lógico en aquella época?

Entre los familiares y amigos de mis padres estaban los americanos que venían de Tampa. Luego yo fui a Miami, e igualmente a Cuba. Me gustan mucho dichos lugares y pensar que mis antepasados estaban por allí. Me fascinaba mi tía Elena, americana ella, que siendo yo niña venía a España. En ella basé el personaje de Liz de Rosas blancas. Respecto a Toledo, lo viví desde muy joven ya que me casé con un manchego que gustaba del campo de Toledo, ciudad apasionante.

¿Cuál es la trama de la novela? ¿La joven española se siente feliz en los Estados Unidos?

La joven española se siente en mi novela, acogida e integrada en los EEUU (tiene que leer la novela) y es allí donde levanta un imperio, como ocurrió con algunos otros personajes. Pero no olvida a su pueblo de Toledo al que mantiene en su memoria y cuando puede retorna a él.

Las mujeres suelen ser las protagonistas de muchas de sus obras literarias como en Un largo camino de rosas blancas ¿Se identifica usted con estas mujeres luchadoras y avanzadas para su tiempo?

Soy luchadora y defiendo todo aquello en lo que creo. Por tanto me identifico plenamente con las mujeres precursoras de un tiempo, incluso con las súper antiguas como la reina Leonor de Aquitania, Reina de Francia y de Inglaterra allá, por los años 1030, por situarla en el tiempo. La mujer que nace luchadora lo fue, lo es y lo será toda su vida. Así pienso y siento.

¿Cuál es la tirada de su última novela? ¿Se traducirá a algún otro idioma? ¿Tiene pensado proyectar su novela en el mercado Latino americano?

Debido a la crisis económica se compran menos libros y por tanto las tiradas iniciales son cortas. No sé, exactamente, cual es la tirada de Rosas Blancas pues está en el mercado y si se agota la edición existente, se vuelven a imprimir más ejemplares. He tenido tiradas de 5.000 ejemplares por citar algún número. Me gustaría muchísimo que mis novelas y críticas vinieran también de Latino América y fueran leídas allí, pero las distribuidoras y editoriales muchas veces no asumen el riesgo necesario, salvo conocidas excepciones.

¿Cree que las mujeres acabarán equiparándose a los hombres en todos los aspectos de la vida?

Pienso que sí, ya que si no sería un retroceso en la civilización. La mujer está capacitada para muchísimos temas, incluidos los de fuerza. No hay nada más que ver a una mariscadora hacer el marisqueo con la fuerza del mar batiendo, o simplemente a una ama de casa, que saca adelante a unos niños y a un hogar con el esfuerzo que supone compatibilizar los trabajos. La mujer está incorporándose a cargos y responsabilidades impensables hace sólo sesenta años y estoy segura que en próximas generaciones la discriminación vivida por la mujer será un recuerdo en la memoria.

Usted colabora en Otro mundo es posible, revista digital de sostenibilidad dirigida por Celestino Olalla. ¿Será posible otro mundo distinto a éste?

No sé si será posible, pero tenemos que luchar por un mundo más justo, más equilibrado y más humano. Ojalá lo consigamos y si somos pertinaces es posible que el mundo se dé cuenta que lo que se necesita es ser más persona y aceptar que es suficiente con lo que uno puede necesitar para vivir con dignidad. Aunque no soy una ingenua y veo que el ser humano ambiciona siempre más, y en este sentido no hay que olvidar que eso también crea progreso, desarrollo y bienestar, pero siempre dentro de un límite que con frecuencia se traspasa.

¿Está ya trabajando en otra novela o al menos tiene algún proyecto en mente?

Así es. Como le dije estoy finalizando la segunda parte de Un largo camino de rosas blancas. Necesitamos suerte en esta andadura…

Agradezco muy sinceramente el que Marisol Moreda me haya concedido esta entrevista para la revista Arena y Cal. Estoy seguro que todos los lectores de esta revista literaria estarán encantados en conocer algo de su vida y obra y que se acabarán animando para adquirir alguno de sus libros que, además, tienen un carácter benefactor ya que todo lo recaudado por la escritora Marisol Moreda lo cede a la ONG Otro mundo es posible, para ayudar a los niños con enfermedades raras y minusvalías, de ahí que sea la Presidenta de Honor de dicha ONG. Ha sido un placer el poderla entrevistar y todos nosotros deseamos que su última novela Un largo camino de rosas blancas tenga el éxito que se merece. Un abrazo y hasta siempre Marisol.

Muchas gracias a ustedes. Mis mejores deseos de paz para todos.

Entrevista publicada inicialmente en Arena y Cal.