Fuera llueve, y aquí dentro mi hijo con fiebre da vueltas por el salón. Escribo el post con los ojos puestos más en el pequeño y sus trastadas que en el teclado. Mi corazón anda dividido, parte aquí y parte viajando a Eslovenia. ¿Haremos historia esta vez? ¿Serán los políticos lo suficientemente valientes para decidir que se cree otro Santuario de cetáceos?. Mientra escribo, le cuento. ¿Sabes que hace 70 años se estableció como un organismo para repartir la caza de ballenas la Comisión Ballenera Internacional? Sí hijo sí, la CBI en sus principios era un organismo que se repartía la cuota de ballenas y delfines, porque entonces sí se podían cazar.

Pero ya en 1966, hace 50 años se prohibió la caza de ballena azul. La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la Tierra. Este mamífero marino domina los océanos, pueden ser tan grande que llega a medir 30 metros y pesar hasta 180 toneladas. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante, y el corazón, como un automóvil. Pues el ser humano estaba acabando con sus poblaciones, y se puso fin a tal masacre.

En 1986, hace 30 años, el voto de España en la CBI, dio un giro a la historia. Se estableció la moratoria a la caza comercial de ballenas. Y la CBI, pasó de repartirse cuotas de “pesca” de ballenas a protegerlas. No es un cuento perfecto, lo siento, también hay malos. Japón decidió no respetar la moratoria bajo una mentira, de las que no hay que decir, pero que dicen. Ellos supuestamente hacen “caza científica” de ballenas. Se ha demostrado que es para la venta, pero siguen ignorando a la comunidad internacional. En el mundo de los adultos, parece ser que mentir e ignorar a la comunidad científica, está permitido. Otros países como Noruega e Islandia, simplemente no están dentro de la CBI y ellos se ponen el número de ballenas y delfines que van a cazar. Sí, me gustaría decirte que esto es como en tu canción, dónde los malos se convierten en buenos, pero no es así.

Aunque los malos son duros de roer, los buenos somos muchos. Igual en 2016 volvemos a hacer historia, tú, yo y las más de 800.000 personas alrededor del mundo que han decidio en menos de un mes apoyar al Gobierno de Brasil y pedir un Santuario de Ballenas en el Atlántico Sur. Sería un sitio muy grande que iría desde la costa Este de América del Sur, a la costa Oeste de África. Una superficie más grande que Rusia e India juntas. Es muy grande para tí, pero vamos, muchas miles de veces el tamaño de este salón 🙂

No es la primera vez que se intenta. Brasil es cabezón y quiere proteger los cetáceos, las ballenas y los delfines, pero hay países que le ponen la zancadilla. Sí, lo sé, ¿cómo no va a querer alguien crear un sitio donde las ballenas y delfines puedan comer y reproducirse tan agustito?, pues creeme en este mundo de adultos, estas cosas pasan.

Hace dos años, sólo por 4 votos, no se consiguió. Solo cuatro votos. Porque los políticos son tan raros que para que se proteja una zona, que es bueno para las ballenas pero también para el futuro de la humanidad, en vez de necesitarse mayoría simple de los países asistentes en la reunión, se necesitan un 75% de síes. Es decir cada voto negativo, se restan 3 positivos. No hijo, no. Eso no es democracia te lo prometo. Pero en la CBI no quieren cambiar este sistema de voto.

Hace menos de un mes, teníamos muchas posibilidades de que este Santuario se creara. Y por eso pedimos el apoyo de la gente, para saber que casi un millón de personas a nivel mundial quieren proteger a las ballenas y los delfines. Pero las negociaciones de pasillo, parecen que están venciendo una vez más al sentido común. Hoy no sabría decirte para que lado se está inclinando la balanza, a ratos para el lado de los buenos y de la protección, y a ratos para el lado de los malos y los villanos que no quieren un Santuario. Seguro que según te lo estoy contando, ya esta bailando de nuevo la balanza. Hace dos años, sólo hubo cuatro países en contra. Este año, cuando el sí estaba tan cerca, de repente nuevos países han aparecido en la negociación, reclamando su trocito de océano.

No te voy a mentir, aunque soy mayor que tú, no sé si hace 50 años hubo una movilización tan grande para proteger las ballenas. Pero esta vez, en unas pocas semanas casi un millón de personas han pedido que se cree este Santuario de Ballenas del Atlántico Sur.

Me gustaría acabar el cuento de manera feliz. Como no puedo porque aún no sabemos lo que va a pasar, te lo sigo contando mañana que sabremos el resultado de la votación, ¿de acuerdo?

Celia Ojeda