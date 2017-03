SHARE ON:

El sentido del tiempo se me aclara

Desde que te ha dejado y me has traído,

Y el espacio también tiene sentido

Desde que con sus lenguas nos separa.

El uno tiene ahora canto y cara

Porque vive de habernos dividido,

Y el otro no sería conocido

Si no nos escondiera y alejara.

Desde que somos de la lejanía,

El espacio, que apenas existía,

Existe por habernos separado.

Y el tiempo que discurre hacia la muerte

No existe por el tiempo que ha pasado

Sino por el que falta para verte.