Ahuyentemos el tiempo, amor,

Que ya no exista;

Esos minutos largos que desfilan pesados

Cuando no estás conmigo

Y estás en todas partes

Sin estar pero estando.

Me dolés en el cuerpo,

Me acariciás el pelo

Y no estás

Y estás cerca,

Te siento levantarte

Desde el aire llenarme

Pero estoy sola, amor,

Y este estarte viendo

Sin que estés,

Me hace sentirme a veces

Como una leona herida,

Me retuerzo

Doy vueltas

Te busco

Y no estás

Y estás

Allí

Tan cerca.