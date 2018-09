SHARE ON:

Todos los que seguimos considerando que el multilateralismo democrático que representa las Naciones Unidas, es la única y apremiante solución frente a la deriva neoliberal en la gobernanza global, y que la CICIG, (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) es un ejemplo de extraordinaria eficacia para combatir la cleptocracia y la impunidad, aplaudimos sin reservas su inmediato y firme posicionamiento, hecho público el 2 de septiembre, titulado:

DESAFORTUNADA Y PREOCUPANTE DECISIÓN SOBRE EL FUTURO DE CICIG

El viernes 31 de Agosto fuimos sorprendidos por una declaración del Presidente Jimmy Morales anunciando con un año de anticipación su desafortunada decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG que vence en septiembre de 2019. Creemos necesario compartir algunas consideraciones en torno a lo ocurrido por su trascendencia nacional y regional -al pretender alejarse de la lucha contra la corrupción y la impunidad-, y porque afecta directamente nuestra imagen externa y contamina nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales.

¿Qué lectura se puede tener de lo sucedido ayer, qué mensaje estamos enviando a nuestra propia población, y qué estamos reflejando hacia el exterior?

Más allá de la argumentación formal que contiene la nota enviada a tal efecto al Secretario General de la ONU, António Guterrez, han llamado la atención no sólo los argumentos utilizados en las palabras del Presidente Morales durante el anuncio, sino sobre todo el hecho de que se presentara en el salón de las banderas del Palacio Nacional -junto al Vicepresidente Cabrera, la Canciller Jovel y el Ministro de Gobernación Degenhart-, al frente de una gran cantidad de militares y policías uniformados.

Asimismo, sorprendió que el anuncio fuera precedido de un patrullaje calificado como “de rutina” (lo que nadie cree), de vehículos de tipo militar donados a la policía por el gobierno norteamericano, algunos artillados con ametralladoras de alto calibre, que circularon por el carril auxiliar de La Reforma, frente a la Embajada de los Estados Unidos de América, y que se fueron a estacionar un rato frente a la sede de la CICIG.

Estas señales elocuentes de respaldo castrense y policial, se mezclan con una argumentación trasnochada de defensa de la soberanía nacional que, al par que re-edita la confrontación interna surgida desde hace un año en contra del supuesto “intervencionismo internacional” materializado en la CICIG, alimenta nuevamente la conflictividad interna en lugar de contribuir a disminuirla, y además opta por apartarse abiertamente de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad -que es un enorme problema mundial, exhibiendo nacional e internacionalmente un claro retroceso en estos esfuerzos, justamente cuando él mismo está siendo investigado por presunto financiamiento electoral ilícito, cuando él era Secretario General de su Partido FCN/Nación.

Se proyectó con bastante contundencia que el respaldo con el que este gobierno y este Presidente cuentan, en particular en este tema de CICIG, ya no proviene de un equipo civil de su Gabinete multi-sectorial, ni tampoco de liderazgos ciudadanos diversos sino abiertamente de estructuras y mandos militares y de las fuerzas de seguridad del Estado. Parece que en adelante se gobernará fundamentalmente con el respaldo castrense y no con la búsqueda de acuerdos democráticos.

Además, pareciera que se quieren asegurar que cuando dejen el puesto en el 2020, ya no existirá una CICIG que los investigue. Esto, además, parece corroborarse con el desmantelamiento en los últimos meses de las estructuras profesionales de investigación de la policía, que tomaron más de 20 años formar a partir de los Acuerdos de Paz.

Adicionalmente, este gobierno está ignorando completamente la posibilidad de que el nuevo gobierno que resulte electo dentro de un año, pueda tener alguna palabra en la decisión de si quiere que continúe el apoyo de la CICIG al MP durante la próxima Administración. Se la está liquidando de antemano, antes de que asuma.

Se ha querido insistir tercamente en que este tejido de colaboraciones internacionales, –por demás indispensables en el mundo de hoy para enfrentar gran parte de los desafíos locales y globales para consolidar el libre juego democrático-, representa una conspiración externa para condicionar nuestro desarrollo, y un plan con aliados internos para des-estabilizar el gobierno y eventualmente liquidarlo.

Pero sobre todo parecen olvidarse o ignorarse las circunstancias, condiciones y motivaciones de grave contaminación de los tres poderes del Estado que llevaron al gobierno guatemalteco a solicitar el apoyo de la Secretaría General de la ONU para concurrir con la implementación esta CICIG, infecciones que aún no han terminado de erradicarse. Y que no se podrán resolver con un escaso año final de transferencia de capacidades como se ha querido argumentar.

Por todo lo anterior, consideramos muy desafortunado el anuncio anticipado de la no renovación del mandato de CICIG por todo lo que conlleva. Afortunadamente muchas voces se han alzado ya en contrario, que adversan lo anunciado, que apoyan la labor continuada de la CICIG en apoyo del Ministerio Público, y que elocuentemente se están expresando a nivel internacional también para que se sepa que la población guatemalteca no acompaña esta posición del Presidente Morales ni de lo que proyecta la masa de uniformados que estaban detrás de él durante el anuncio.

Guatemala, 2 de septiembre 2018

Eduardo Stein Barillas Fernando Carrera Castro

Ex Vicepresidente y ex Canciller Ex Canciller

Edgar Gutierrez Girón Alfonso Cabrera Hidalgo

Ex Canciller Ex Canciller

Ariel Rivera Irias Francisco Villagrán de León

Ex Canciller Ex Embajador en Washington

Los corruptos no pueden permanecer impunes. Las mafias de toda índole no pueden seguir actuando y creando un gran desconcierto popular y de desconfianza con sus gobernantes. Es el momento de afianzar todos los procedimientos y resortes judiciales para que logremos en pocos años, a través de la conciencia y el apoyo popular, una clara mejoría en la calidad de vida, con el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.

Quiero añadir, por la profunda admiración que profeso a su trayectoria, unas palabras de reconocimiento y adhesión al Comisionado de la CICIG, Doctor Iván Velásquez, por la incansable y ejemplar forma en que ha cumplido su misión. Su labor es más importante que nunca, ya que nunca habrá paz social sin justicia.