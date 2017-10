SHARE ON:

La verdad es que estamos viviendo los peores momentos de nuestra joven democracia y en estos momentos siento que hemos fracasado, que este largo camino de 39 años ha culminado en la ruptura de nuestra sociedad, la que tanto nos costó construir.

Cuando hecho la vista atrás y veo todo lo que nuestro país ha conseguido aún a pesar de la puñetera crisis, la cual hemos pagado todos los españoles por culpa de los gobernantes que tenemos, y como ellos con su negligencia, falta de saber y hacer política, nos han llevado a la fractura más grave que tenemos en los últimos años, es cuando me entra el pesimismo.

Y me entra el pesimismo porque no veo que haya una salida para este conflicto. Claro que estoy con el gobierno en el apoyo a la Constitución, nuestra Constitución. La ley que nos gobierna a todos y que unos pocos se han saltado a la torera pasándose por el forro, la democracia, anulando a la otra mitad de la cámara catalana aprobando leyes de manera despótica con el único objetivo de llegar a un fin sin importar nada más, despreciando a la otra mitad de la población de Cataluña que no quiere la independencia y que se ha quedado sin representación en el Parlament.

Soy español, y Cataluña es para mí una parte de España, una parte que forma parte de nosotros, de nuestra cultura de nuestra esencia, una parte donde parte de mi familia, como tantos en España, eligieron para vivir y me duele como duele cuando a alguien le amputan un miembro.

Deseo que a todos nuestros gobernantes les ilumine la razón y consigan llevar esta nave llamada España a puerto y sacarla de esta tormenta.

A pesar de mi pesimismo solo me viene a la cabeza esta cita.

“Cuando Pandora consiguió cerrar la caja solo quedaba en el fondo”.

” LA ESPERANZA”