En estas tardes tu perfil no tiene línea precisa

pues no hay un límite en tu gesto para el principio de

tu sonrisa

pero de repente está en tu boca y no se sabe cómo se filtra

y cuando se va nunca se puede decir si está allí todavía

lo mismo que tu palabra de la cual jamás oímos la primera

sílaba

y nunca terminamos de escuchar lo que decías

porque estás tan cercana en esta lejanía

que es inútil preguntar cuándo vino tu venida

pues entonces nos parece que has estado aquí toda la vida

con esa voz eterna, con esa mirada continua,

con ese contorno inmarcable de tu mejilla,

sin que podamos decir aquí comienza el aire y aquí la carne

viva,

sin conocer aún dónde fuiste verdad y no fuiste mentira,

ni cuándo principiaste a vivir en estas líneas,

detrás de la luz de estas tardes perdidas,

detrás de estos versos a los cuales estás tan unida,

que en ellos tu perfume no se sabe ni dónde comienza ni

dónde termina.