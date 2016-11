Soy hombre, he nacido,

Tengo piel y esperanza.

Yo exijo, por lo tanto,

Que me dejen usarlas.

No soy Dios: soy un hombre

Pero exijo calor en mis raíces,

Almuerzo en mis entrañas.

No pido eternidades

Llenas de estrellas blancas.

Pido ternura, cena,

Silencio, pan y casa.

Soy hombre, es decir,

Animal con palabras.

Y exijo, por lo tanto,

Que me dejen usarlas.