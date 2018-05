Al grito de “¡Lula Livre!” un salón colmado de personas se reunió con la Presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff; el Ex Presidente de Colombia y ex Secretario de la UNASUR, Ernesto Samper; Cuauhtémoc Cárdenas, ex Gobernador de la Ciudad de México; el Premio Nobel de la Paz y Presidente del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y un amplio espectro de funcionarios y dirigentes políticos, sociales y sindicales de la Argentina y Brasil.

“Mi destitución y la prisión de Lula fueron para revertir los avances sociales que realizamos y para modificar el escenario geopolítico internacional de unidad latinoamericana y con países del tercer mundo. Desde que realizaron el golpe el progresismo en Brasil no para de crecer. Lula ya no es una persona, es una idea, un símbolo de cómo terminar con la vergüenza de Brasil, su pobreza, su desigualdad y perdida de soberanía. Libre o preso él será electo como próximo Presidente de Brasil!”, dijo la Presidenta de Brasil, quién no dejó de manifestar su preocupación por la situación de prisión del ex Presidente “temo por la vida de Lula, no permiten que lo visite su médico, ni tampoco sus amigos”. En este sentido agradeció la solidaridad internacional recibida haciendo una “mención de corazón a la actitud corajuda de nuestro querido Premio Nobel de la Paz que honra América Latina. Su visita al Presidente Lula fue un momento muy fuerte en la denuncia de sus condiciones de encarcelamiento”.

Por su parte, el iniciador de la campaña internacional de solidaridad #NobelparaLula, Adolfo Pérez Esquivel, recalcó que hoy en Brasil “no hay libertad” haciendo referencia al golpe parlamentario contra Dilma, a la prisión política de Lula Da Silva y al asesinato de Marielle Franco. “Dilma, para nosotros tu sigues siendo la Presidenta de Brasil. Recordemos que lo que ocurrió en Brasil no es casual, hay un plan regional de golpes a nuestras democracias, y ya triunfaron en Haití, en Hunduras, en Paraguay y Brasil”. En el mismo sentido se expresó Samper, quién habló de los “vientos desintegracionistas” de los gobiernos que anunciaron su salida de la UNASUR al tiempo que denunció la “persecución de progresistas en América Latina”.

Por la noche también se realizó un encuentro de diversas personalidades en el Café Las Palabras del Diputado del Parlasur, Eduardo Valdés, donde Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, Valdés, Jorge Taiana y Alberto Rodríguez Saa encabezaron la foto reclamando a #LulaLivre.