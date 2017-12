SHARE ON:

Para aquellos que nacimos el siglo pasado (mediados….), sin duda que este Siglo XXI no has sorprendido con muchos avances tecnológicos, pero no podemos decir lo mismo con respecto a las conductas humanas.

A mi entender damos pasos agigantados en reversa en lo que refiere a la vida pacífica, la solidaridad, el bienestar básico (salud, alimento, agua potable, un techo, educación).

Las brechas en la sociedad se distancian cada vez más, aunque no lo veo como décadas atrás….pobres y ricos, sino que creo que están los violentos e inadaptados y los que bregan por vivir en las mejores condiciones posibles. Y esto es la consecuencia de las presiones a las que se le somete al pueblo y la tendencia a “deseducar” a la gente.

Hay mucho para decir pero es época de fiestas. Hay que fomentar la unidad familiar y de amistad. Debemos seguir creyendo que se puede mejorar y vivir en paz. Que lograremos juntos superar las desigualdades que hoy existan.

Deseo de corazón y desde este paísito al Sur que es Uruguay, que a todos les llegue lo mejor el próximo año y encuentren su tesoro mas preciado, y que estas Navidades los encuentre unidos en fraternal abrazo .

Salud gente del mundo! Feliz Navidad!!!!