Alguien me ha preguntado qué es la Navidad para mí o, mejor dicho, que es una Feliz Navidad. Para mi la Navidad siempre ha sido compartir, perdonar, crecer en comprensión, en amor haciendo que esté engalané todos nuestros actos.

La navidad se hace real cuando existe la hermandad entre los hombres a través de la justicia social y el respeto a la dignidad humana. Añadí que la Navidad es feliz si se destierra el orgullo, el egoísmo, la inmoralidad y por supuesto la violencia.

También dije que la Navidad es Feliz cuando se trata a los que nos rodean con la tolerancia que derribar los muros del odio y el sectarismo y terminé diciendo que estos amores son invaluables.

Está armonía necesaria, para muchos es una Navidad Feliz y más valiosa que cualquier tesoro, porqué no impele a la violencia.

El indio pacífico ansia la armonía; el blanco agresivo lucha por dominar y se convierte en lobo para el hombre sin saber que hasta con los lobos se puede convivir en paz. Sólo hay que querer. Pero no queremos. Una se sorprende cada día inmisericordemente con noticias que nos inquietan y en ese estado, es difícil encontrar el equilibrio personal porque nos rompe los sentimientos. Dije que este tipo de ” navidad” no lo es para mí, como no es comprar y comprar, ni decorar y decorar las casas en una especie de competición ante los amigos o familia. NO, esa no es la Navidad.

Navidad es poder vivir en Paz tanto interior como exterior, sin malos humores o impaciencias además de lo anteriormente expuesto. Y para ello hay que tener ideales elevados pues ellos nos motivan a ser capaces de vencer todos los obstáculos que nos rodean, porque cuando te superas cultivando nobles ideales nos convertimos en ” alpinistas” decididos y valientes. Los alpinistas se imponen a los aludes, a la lluvia y las ventiscas que alcanzas altas velocidades por lo que soportan grandes pruebas de resistencia como: vista nublada, pulso acelerado y extrema fatiga muscular debido a la altura.

Lo malo de esta actitud es que choca de frente con la realidad cotidiana y, sinceramente, hay que hacer un esfuerzo de alpinista para superar la situación actual, ante tanto problema que hace que proclame alto y claro que la situación que vivimos, tan contraria al espíritu navideño, hace que diga: No me gusta esta navidad y jamás pensé que alguien que ha crecido entre valores humanos y solidarios, dijera esto.