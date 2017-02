El cuerno de la fortuna

y el vellocino de oro

ya hace siglos que se han ido

hacia otros lugares del mundo.

La civilización greco-latina

se está muriendo lentamente

sin que nosotros hagamos nada

para recuperarla.

Europa sigue cabalgando

a lomos del toro blanco,

sin saber hacia dónde ir

ni dónde bajarse para beber.

La nueva Babilonia

está a miles de kilómetros

de distancia, hacia el Oeste,

donde el todopoderoso

Donald Trump ejerce su poder

inmisericorde por decreto,

sin importarle, para nada,

el latido del corazón débil

o el llanto de un anciano

enfermo y maloliente,

buscando entre los cubos de basura

algo que llevarse a la boca.

Los negros y latinos

se ven indefensos

ante tantas arbitrariedades

e injusticias que padecen

por culpa de la administración Trump.

Las manifestaciones

se producen a diario

por las calles y plazas

de muchas ciudades norteamericanas.

Un torbellino de gente

se agolpa entre pancartas

contrarias a Trump:

no racism, no fascism, no Trump,

América sin Trump,

no es mi presidente…

La policía se emplea a fondo

para desalojar a la gente

de las principales calles

de New York o Whasington.

Las personas atemorizadas

esperan, sobresaltadas,

el nuevo día sin saber

qué les deparará el nuevo amanecer.