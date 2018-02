En realidad, los pensionistas españoles, se sienten engañados ya que gran parte de ellos votaron al PP y, como recompensa les están subiendo de 1 a 2 euros al mes.

La manifestación en Madrid fue bastante “movida” ya que cientos de pensionistas saltaron las vallas de seguridad que estaba enfrente de las Cortes y al grito de: “ladrones, ladrones” y “somos pensionistas, no terroristas”, aproximándose a la misma puerta del Congreso de los Diputados.

Los casi diez millones de pensionistas que hay hoy día en España, son personas con una preparación media-alta (muchos de ellos autodidactas) que ven todos los días los informativos, escuchan la radio y leen los periódicos por consiguiente, están muy bien informados de lo que ocurre en España (corrupción un día sí y otro también, elevados sueldos de políticos y altos funcionarios, etc) y ven que son ellos los que sufren, fundamentalmente, mediante la congelación de sus pensiones (junto con los salarios de los trabajadores) el que España salga de la crisis económica de la que ellos no fueron los causantes.

Muchos de los pensionistas españoles estuvieron cotizando más de 40 años a la Seguridad Social para tener ahora una pensión que no supera los 800 euros al mes (la media de las pensiones en España es de 925 euros). Los pensionistas zamoranos no superan los 765 euros mensuales, en Ávila la media es de 795 euros y León no llega a los 900.

Mientras que las pensiones suben en España, año tras año, el 0,25, los políticos lo hacen por encima del 8% y los altos ejecutivos de la banca, finanzas y multinacionales su salario anual supera los siete dígitos.

Todos los años, ya en los primeros días de enero, vemos como los precios de los productos básicos empiezan a subir de forma significativa como: la luz (10,8%), gas natural (6,2%), carne (7%), leche y cereales (6,5%), frutas (5,7%), transportes (2,5%), carburantes (3%), correos (10%) y vivienda (del 2 al 5%). Estos serían algunos de los ejemplos más significativos y necesarios para el consumo humano.

Se estima que el IPC (índice de precios de consumo) se sitúe, en 2018, en el 1,6% lo que vendría a suponer que nuestros pensionistas perderían un 1,3% de su poder adquisitivo lo que sumado a años anteriores esta pérdida estaría ya en torno al 8%, en los últimos años.

Además, se produce una clara discriminación de género ya que las mujeres pensionistas cobran unos 500 euros menos que los hombres.

Si nos fijamos en estos datos estadísticos (y bastantes más que no añado para no extenderme demasiado) podemos considerar las protestas y manifestaciones de los pensionistas como justas y necesarias para que los políticos se den cuenta de lo mal que lo están pasando, muchos de ellos, después de toda una vida de trabajo en los diversos sectores económicos. Muchas mujeres viudas no superan los 600- 700 euros al mes lo que no les alcanzan ni siquiera para pagar el alquiler del piso y pagarlos recibos de la luz y el agua. Más de 450.000 personas en España no pueden pagar la factura de la calefacción, de la luz y del agua.

Espero que los políticos reflexionen seriamente sobre esta situación e intenten elevar, cara a los próximos años, las pensiones aunque sea a costa de recortarse sus enormes sueldos y recaudar los fraudes a Hacienda y que los ladrones de guante blanco devuelvan lo robado a las arcas públicas.