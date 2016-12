Estructura.

-Asamblea de gobernadores: es la máxima autoridad del BID. Cada país miembro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital que el país aporta a la Institución. Se celebra una reunión anual para analizar las operaciones y actividades del Banco y tomar decisiones de cara al futuro.

-Directorio Ejecutivo: es responsable de la conducción de las operaciones del Banco y para ello puede ejercer todas las facultades delegadas por la Asamblea de gobernadores. Se reúnen una vez por semana. Es responsable de aprobar las propuestas de préstamos y garantías, el presupuesto administrativo, establecer las tasas de interés y tomar decisiones sobre empréstitos y otros asuntos financieros. Está compuesto por 14 Directores Ejecutivos y 14 Suplentes. Tiene cinco Comités Permanentes.

-La Presidencia: el Presidente del BID es responsable de llevar a cabo los asuntos diarios del Banco y gestionar sus operaciones y administración con el apoyo del personal de la Oficina del Presidente. Es elegido por la Asamblea de Gobernadores. Preside las reuniones del Directorio Ejecutivo, pero no tiene voto, excepto en caso de empate. Además el Presidente formula las propuestas sobre la política general del Banco consideradas por el Directorio. El actual Presidente es: Luís Alberto Moreno.

-Personal: cuenta con 2000 empleados.

Objetivos del BID.

En alianza con sus clientes, el BID busca eliminar la pobreza y la desigualdad y promover el crecimiento económico sostenible.

El Banco apoya a sus clientes en el diseño de proyectos, provee asistencia financiera y técnica y apoyo en las intervenciones del desarrollo.

El BID tiene las siguientes áreas de acción prioritarias para ayudar a la región a alcanzar mayor progreso económico y social:

La reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables.

Promover el desarrollo a través del sector privado.

Abordar el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental.

Fomento de la cooperación e integración regional.

Garantizar la seguridad alimentaria.

Integración competitiva a nivel internacional.

Política social para promover la equidad y el bienestar social.

Iniciativas prioritarias.

Con el fin de lograr un mayor desarrollo en la región, el BID ha puesto en marcha estas novedosas iniciativas:

-Oportunidades para la Mayoría.

-Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI).

-Iniciativa de agua potable y saneamiento.

-Iniciativa de educación.

Financiamiento y donaciones.

El BID ofrece soluciones financieras a sus países miembros para financiar el desarrollo económico y social a través del financiamiento y donaciones que incluyen: préstamos, donaciones, garantías e inversiones. Estos se financian a partir de cuatro fuentes: suscripciones y contribuciones de los países miembros, empréstitos de los mercados financieros, capital acumulado desde los principios del Banco y cofinanciamiento conjunto.

El alivio de la deuda: en 2007 el Banco acordó el alivio total de la deuda a los cinco países más pobres de la Región: Bolivia, Haití, Honduras, Guyana y Nicaragua. El Banco financia los costos de este programa con recursos internos, complementados con contribuciones de los países miembros.

Campañas sociales del BID.

Durante los últimos diez años el Banco ha llevado a cabo más de 30 campañas sociales en la Región. Entre ellas:

-La trata de personas.

-La violencia doméstica.

-La prevención de desastres.

-La identificación y el registro de ciudadanos.

-El acceso a los servicios básicos.

-La situación de los niños de la calle.

En la actualidad, el BID, está comprometido con las siguientes campañas:

-Yo amo América.

-Llama y vive.

Información adicional.

A parte de su Sede en Washington y Representaciones en 26 países prestatarios, además cuenta con una oficina regional en Asia y otra en Europa.

Capital Social: 101.000 millones US$

Clientes: Gobiernos centrales, provincias, municipios, empresas privadas y ONGs.

Los 48 países miembros se califican en dos tipos: miembros no prestatarios y miembros prestatarios. Los miembros no prestatarios son 22 y no reciben financiamiento alguno pero se benefician de las reglas de adquisiciones del BID, pues sólo los países miembros pueden procurar bienes y servicios a los proyectos financiados por el banco. Entre los no prestatarios figuran los países miembros de la UE, EEUU, Canadá, Japón, Israel, Croacia, Suiza y China.

Si bien es un banco habitual en muchas actividades, son únicos en algunos aspectos claves. Dada su base de accionistas y una gestión prudente, es el banco regional de desarrollo más grande a nivel mundial y ha servido como modelo para otras instituciones similares.