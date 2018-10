RESPIRAR Es natural. lo hacemos sin pensar . Pero respirar lento, hondo, conscientemente me puede tranquilizar, llevando el oxigeno vital a todos los rincones de mi cuerpo… inspirar profundamente disfrutando de los aromas del aire a veces traen a mi mente recuerdos de momentos… Momentos hermosos que he vivido y que me ponen a reflexionar… REFLEXIONAR sobre lo que me ha hecho feliz, sobre lo hermoso que el mundo es, aun con todo el daño que le hacemos; sobre lo afortunada que he sido y soy porque sigo viva y libre para actuar; sobre lo que he de mejorar… Sobre como hacer el bien y ayudar. Sobre como dejar una huella positiva por doquier que vaya.

Al reflexionar sobre lo afortunada que he sido y soy, sobre el potencial que tengo como hija de Dios y sobre el bien que cada día puedo hacer, una sonrisa asoma a mis labios. Sonrisa de agradecimiento, de paz, de verdadera felicidad a pesar de las durezas de la vida y pienso que es bueno REÍR, es sano reír, estudios dicen que cerebro no distingue entre la risa real y la simulada, y que igual libera hormonas de bienestar; también afirman que el reír es un ejercicio aeróbico , que 15 minutos de risa es equivalente a 2 horas de ejercicios ( y duele menos ). Una sonrisa puede cambiar tu sentir, el ambiente de un lugar y es contagiosa así que al reír haces un mundo mejor.

También reflexiono que es bueno a veces reírme de mi misma, no tomarme tan en serio, corregir el rumbo y, si es necesario, volver a empezar.

Esas son mis tres erres para reciclarme cada día… Para recuperar el equilibrio en éste mundo desequilibrado, y tratar siempre de dar lo mejor de mí.