Se trata de una iniciativa vinculadas a la campaña internacional “¡Basta! Acabemos con las violencias contra mujeres y niñas”.

La iniciativa boliviana recuerda en el día de San Valentín que amor significa respecto y nunca violencia. El control, los celos e incluso la violencia son formas de abuso a menudo socialmente aceptadas como algo normal en una relación.

Si global es la celebración del día de San Valentín, no es menos global el fenómeno de violencia contra la mujer en todas sus formas. El 30% de las mujeres a nivel mundial sufren o han sufrido algún tipo de violencia de sus parejas o ex parejas y el 38% de las mujeres asesinadas en todo el mundo, lo fueron por sus compañeros sentimentales. En Bolivia estas cifras se incrementan, ya que se trata del país de América Latina con la tasa más altas de violencia física contra las mujeres, el 53,3% de las mujeres bolivianas han sufrido violencia física o sexual y cada tres días una mujer muere por feminicidio.

Según datos de Oxfam en Bolivia casi la mitad de los jóvenes urbanos (hombres y mujeres) tienen asumidas creencias sexistas que normalizan la violencia. Esto incluye considerar determinadas formas de vestir como una provocación, creer que los celos son amor o exigir que, por amor, la violencia se perdone. Además, 9 de cada 10 jóvenes no intervienen si saben que una amiga sufre violencia por parte de su pareja y el 33% lo consideran un tema privado.

El dato positivo

Pero ante estas, el 43% de los jóvenes considera que la violencia puede disminuir si toda la sociedad se involucra, el 54% cree que la lucha contra la violencia es una prioridad para el desarrollo del país y el 85% estaría dispuesto a actuar para detener la violencia contra las mujeres y las niñas.

Con la iniciativa “Actúa” se quieren potenciar círculos de amigos y amigas en los que los comportamientos violentos hacia mujeres y niñas se sancionen socialmente. Además se pretende desarrollar redes de apoyo para las mujeres jóvenes que se enfrentan violencia. Usando la presión pública y de los compañeros, la campaña espera reducir la violencia en las relaciones entre jóvenes y adolescentes.

Así que, por muy maravilloso o valioso que sea el regalo que te haga tu pareja el Día de San Valentín, su amor no valdrá nada, será papel mojado si no entiende que el amor es felicidad, respeto, igualdad; es aceptar añ otro tal como es; no es posesión ni celos. Gritar, chillar, pegar, agredir no es amor porque el amor no es violento.

Ya sea en Bolivia o en cualquier otro lugar del mundo, todos debemos debemos promover relaciones positivas y saludables con nuestra familia, pareja y amigos y amigas.