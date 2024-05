Miguel Estaban Torreblanca- ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

Carmen Nuevo Fernández- Mi actividad literaria se puede decir que es variada. Aunque haya comenzado siendo poética, también publico artículos de opinión y últimamente me estoy adentrando también en lo narrativo.

P- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron?

R- Mis primeras lecturas poéticas, las que verdaderamente me atraparon, fueron las que inicié en la sala de lectura del Instituto de Salinas. Los escritores y teóricos del Romanticismo me apasionaban: Goethe, Schlegel, los Shelley (ella y él), Novalis y por supuesto Bécquer.

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- La calificaría como visionaria y con tintes surrealistas.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura?¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- Sí, creo que sí. El poeta al igual que el gimnasta suele evolucionar a través de la práctica. Creo que independientemente del camino por el que opte cada uno, la evolución supone un perfeccionamiento en ese camino iniciado.

P- ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?

R- Suelo releer los poemas, pero en mi caso se gestan de una forma interior y subconsciente. La verdad es que cuando plasmo el poema pocas veces realizo modificaciones pues considero que la maduración ya se ha producido anteriormente al acto de la escritura.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- No podría vivir sin escribir. No podría ser yo auténticamente sin la escritura. En mi caso es una necesidad. ¿Qué más podría decir?

P- ¿Qué lugar ocupa, para un poeta como usted, las lecturas en vivo?

R- Los recitales son importantes. La poesía alcanza su plenitud al ser recitada. Por otro lado el conocer a otros autores y establecer un contacto, lo considero esencial.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs etc?

R- Me parece estupendo. Internet ha supuesto una nueva revolución. Es cierto que hay que “filtrar”, pero siempre hubo que hacerlo igualmente. Por otro lado cuando veo que uno de mis vídeos poéticos ha alcanzado más de mil visualizaciones, aunque no me permita convertirme en You Tuber, me complace pensar que haya llegado a más de mil personas.

P- ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor que le haya gustado mucho?

R- “La casa roja” de Juan Carlos Mestre

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- Unos relatos góticos de Mary Shelley y también releo Trío de damas, libro del que soy autora junto con Virginia Gil Torrijos y Rosa Cordero.

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la poesía?

R- Le aconsejaría que si no es una necesidad, abandone. Que se adentre y profundice únicamente en aquello que le apasione.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- Supongo que no son tiempos demasiado fáciles para las editoriales. Admiro a las que se toman su tiempo en la edición. A las que presentan un acabado bien hecho. A veces por desgracia no sucede así.

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- Creo que todas las preguntas son muy apropiadas y no creo que falte ni sobre nada, pero me tomaré una licencia: ¿Por qué te has fijado en mí para esta entrevista? Muchas gracias, Miguel.

Biografía

actualmente cursa estudios de Doctorado en la Universidad de Oviedo.

Ha sido finalista de los premios de poesía «Ana de Valle» y «Asturias Joven» de 2000.

Ha colaborado en cuadernos poéticos y revistas culturales, entre otras, El crítico, (Madrid, 2000), Hablar/Falar de poesía, (Revista hispano/portuguesa de poesía, 2001), Palabras (Universidad de Lenguas Extranjeras de Luoyang con la colaboración de la Embajada de España, Xi’an, 2001).

Igualmente ha publicado junto con el poeta Aurelio González Ovies Las señas del perseguidor (Avilés, 1999).

Entrevista realizada por Miguel Esteban Torreblanca