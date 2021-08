La lucha de los Panameños contra la corrupción e impunidad es auténtica, necesaria, tenaz constante, no fácil, por lo que cada día suma más adeptos, estamos todos invitados a participar sin diferencia alguna. Ya que es muy oportuno, claro me hago eco del editorial de la CTPN Central Nacional de Trabajadores editorial No. 31 “Poder de la Clase Trabajadora que genera respeto y autoridad. Lo tomo como propio y lo comparto con Ustedes. Y porque la CTPN cuenta con gran cantidad de trabajadores “fuerzas vivas auténticas del pueblo Panameño, cansados de tanta corrupción que por supuesto impacta de manera negativa la calidad de vida de todos los trabajadores”.

CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DE PANANÁ. EDITORIAL Nº 31 “Poder de la Clase trabajadora que genere respeto y autoridad ”

LOS PANAMEÑOS EN PROTESTAS SUS PANCARTAS DICEN: “EL SISTEMA NO PUEDE COMBATIR LA CORRUPCIÓN

PORQUE LA CORRUPCIÓN ES EL SISTEMA”.

La sociedad panameña atraviesa por una encrucijada difícil de superar enfrentado varias catástrofe, por un lado la pandemia del coronavirus que ha sublevado varias crisis, la económica, laboral y la sanitaria donde se ha puesto en juego su sistema público de salud.

Y por el otro lado la corrupción y la impunidad que corroen el tejido social, la burla ante la justicia, las violaciones a la Constitución política y a las leyes. Escándalos que han estremecido la sociedad como lo han sido los albergues para niños y adolescentes, el premio del gordito en la lotería nacional, la renovación del contrato de PPC, lo de odebrech, y tantos otros, sin resolver burlándose del pueblo.

El país anda sin rumbo, muchas improvisaciones, sin planes estratégico que nos oriente el camino a seguir por un nuevo Panamá.

Los trabajadores no tenemos otra opción que rescatar el país y erradicar los virus que corroen la sociedad panameña, con la bandera de transformar revolucionariamente es país.

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, sabe y es consciente de que hay que rescatar el país de las garras de la corrupción y de la impunidad, y darle un giro totalmente distinto al status quo, sin embargo, esto se logrará generando el poder de la clase trabajadora donde se le respete su autoridad.

¡Hacia el XX Congreso de la CNTP!

¡A Construir el Frente Social Común!

¡Preparemos el Paro Nacional de 24 horas en Defensa de la CSS!

¡Resistir y Luchar para Vencer! Panamá, 7 de agosto de 2021

Comentario de Jorge Macías:

De Acuerdo esta Lucha es de todos los Panameños sin diferencia alguna de: los Trabajadores y desempleados que buscan un trabajo, los que de manera independiente laboran en su autoempleo para subsistir de manera digna honrada, los que por miles realizan diversas actividades honestas honradas en la calle, “muchos obligados a la economía subterránea” desde el más humilde trabajador, peón, jornalero, campesino, cargador, chofer, técnico, hasta trabajadores Profesionales con Licenciatura, Diplomados, Maestría, Doctorado, que laboran independientes, en empresas de todos los tamaños, empleados y funcionarios púbicos y sus familias no corruptos Unidos Todos sin Diferencia alguna identificados unidos en el objetivo Ético y Moral de exterminar con la alta corrupción que nos asfixia en Panamá.

Para retornar al sendero del Humanismo de la Moral la ética por el derecho de lograr mejores niveles de vida con dignidad alejados del cáncer de la corrupción que todo lo descompone infecta pudre a su paso. Es hora de que Unidos todos sin diferencia alguna retornemos por el sendero de la Ética, Moral, Respeto Honradez, Honestidad, Vocación de servicio, el rescate de los Valores Humanos Universales, Los Derechos Humanos Universales, El respeto y cumplimiento de Las Leyes, las normas sociales del buen vivir, la vigencia de la Constitución Política de Panamá pisoteada por los corruptos.

Si tienes aluna religión es hora de cumplir con Los Mandamientos de la Ley de Dios, de su Dios. Si eres ateo es hora de cumplir con la Moral, la Ética Social. Que nos obliga a hacer el bien y evitar mal, respetar y cumplir con todos los Valores Humanos Universales y los Derechos Humanos Universales, los Derechos Establecidos en la Constitución Política de Panamá.

La gravedad y lo enraizado de la corrupción que crece infinita “ desde los Partidos Políticos” nos obliga a unir las fuerzas vivas de Panamá, La Unidad Nacional sin diferencia alguna de todos, la mayoría de los talentos, las energías vitales los pensamientos y el amor la buena voluntad, para realizar todas las acciones necesarias comenzando por la Unidad nacional de todos los Panameños para acabar con nuestro enemigo común: La Corrupción e impunidad.

“Nuestro pecado social es que hemos sido permisivos porque en elecciones Democráticas hemos permitido, apoyado para que personas corruptas, malos panameños desde los Partidos Políticos nido de corruptos lleguen a los Tres poderes del Estado: La Presidencia de la República “donde se convierten en semi dictadores cuando traicionan los derechos y anhelos del pueblo” a la Asamblea Nacional de Diputados “manipulados por Partidos corruptos”, el Órgano Judicial “también manipulados por los Partidos, Centros de Poder Político económicos corruptos y por el dinero que compra conciencias con lo que además Ustedes fomentan la impunidad” de allí que todo el sistema esté corrupto ya que el sistema no se va a combatir a sí mismo y siga creciendo la corrupción en Panamá la tenemos que acabar Tú, Yo, Todos Unidos dejando toda diferencia a un lado. Unidos porque la corrupción nos esta exterminando.

Jorge E. Macías Jaramillo. Ciudadano Panameño. Ecologista. Profesión Médico Pediatra.