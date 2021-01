Fue así como me reuní con mi familia en el interior del país, y posiblemente con la raíz más espiritual del árbol, mi primo sacerdote. ¿cómo resultó la charla entre el médico liberal y su pariente conservador? ¡De maravilla!

El respeto es la clave del éxito de cualquier relación humana, es así como en un café de la ciudad de Santa Fe se reúnen a charlar un sacerdote católico y un traumatólogo militante por los derechos de la comunidad LGBT. Y hasta aquí tendríamos la plataforma para uno de esos chistes de salón, pero en su lugar transcurrió una charla que versó sobre diversos temas como la alienación de los individuos en el inicio de la cuarentena, la conformación de familias con bases homoparentales, la labor humanitaria compartida en los hospitales o el fútbol de primera liga, todos ellos tratados con un mismo manto de respeto mutuo y profundo reconocimiento por el otro.

Tras haberse recuperado de una neumonía por Covid-19, el sacerdote que transitó un cuadro de moderada severidad se repuso sin secuelas, y habiendo compartido la experiencia del aislamiento yo mismo -sin entrar en el autoreferencialismo – se abrió el tópico de la importancia de la introspección en el desarrollo del carácter humano y la puesta en común de algunas conclusiones. Es muy difícil la subsistencia del ser humano en aislamiento, somos seres sociales, necesitamos convivir con un otro. El proceso de aislamiento conlleva un riesgo inherente, el de la despersonalización. Ampararnos en la oración, la meditación y la introspección nos ayudan a ordenarnos en un dialogo interno que nos convierte a su vez en emisarios y receptores de nuestro parecer, ese proceso de diálogo interno subsana la carencia del otro. En ese proceso de aislamiento una herramienta fundamental fue la de armar un cronograma de actividades pautadas con el fin de dar estructura y secuenciar de manera más eficiente objetivos diarios. La vida monástica fue una excelente base de preparación para ejercer este régimen de disciplina mental, pero en mi caso, agradezco a la providencia no haber perdido los cabales.

En el marco de las declaraciones del Papa Francisco en octubre del 2020 sobre los derechos de las personas homosexuales a contraer matrimonio y a acceder a un aval legal para la conformación de familias homoparentales, un debate con un lejano inicio telefónico conoció su fin al suscitarse la siguiente pregunta “¿nos darías la bendición en nuestro casamiento?”. Las formas de la Iglesia católica no contemplan la bendición a un matrimonio homosexual, pero Dios ama a sus hijos homosexuales. Y parece una tontería, pero es un aliciente muy bonito oír algo así. Entrando en un tema que divide a la Iglesia Católica, con mucha atención me detalló que el modelo de la sagrada Familia es la referencia del modelo de familia para el catolicismo, pero que ello no implica una actitud condenatoria hacia la conformación de familias homoparentales. Dios ama a todos sus hijos, es una tontería aclararlo, pero “también” ama a sus hijos homosexuales, finalizó. En una mesa de diálogo franco, ese grado de reconocimiento tal vez más directo de las posturas de la institución religiosa conlleva un sentido de aceptación impensado.

Siendo capellán en un hospital de niños, permaneciendo muy cercano a la atención de pacientes con condicionamientos clínicos y la contención de sus familiares nos encontramos nuevamente en un lugar común. Ambas profesiones comulgan en la base de un profundo humanismo. Es innegable la importancia del sentido de espiritualidad en el proceso de recuperación de cualquier afección. Este fenómeno puede explicarse convincentemente desde discursos opuestos, la doctrina de la fe y el pragmatismo de la ciencia. Pero podemos resumirlos, a riesgo de caer en la simplificación, con aquel aforismo que reza “creer en la cura es la mitad del trabajo”. Y en aquellos casos en los que la cura no existe, pues porque así sucede, desde ambos discursos acompañamos al paciente y a su familia, brindando contención y calidez en transiciones sumamente inhóspitas.

Concluyendo nuestro encuentro las charlas más triviales sobre nuestros equipos de fútbol rivales o las peripecias de los más pequeños de la familia se hicieron risas compartidas, de más está decir que me hará muy feliz brindar con mi primo sacerdote el día de mi boda.