Toda civilización ha sido moldeada por su fuente de energía. Durante dos siglos, la humanidad vivió de la energía acumulada del subsuelo: carbón, petróleo, gas. Esa energía era concentrada, jerárquica, agotable. Por eso generó Estados centralizados, corporaciones gigantes, guerras por recursos, desigualdades estructurales y una relación depredadora con la naturaleza. La era fósil nos dio prosperidad, pero también nos acercó al abismo.

Estamos entrando en una nueva condición energética. Por primera vez en la historia, la energía puede ser abundante, limpia y distribuida. El sol no es un recurso escaso. Es un flujo constante, gratuito, que llega a todos los rincones del planeta. La energía solar no tiene la lógica de la extracción. Tiene la lógica de la recepción. No se acumula. Se comparte. No se concentra. Se distribuye. No se impone. Se ofrece.

Pero el futuro no será solar automáticamente. La energía solar puede ser capturada por los mismos monopolios que hoy dominan los fósiles. Puede repetir el patrón de extracción de litio y cobalto en territorios indígenas. Puede generar nuevas desigualdades, nuevas dependencias, nuevos colonialismos verdes. El futuro solar no es una garantía. Es una posibilidad. Y la posibilidad, a diferencia del destino, se construye. O se pierde.

El escenario deseable: la civilización solar justa

En el mejor de los escenarios, la humanidad logra una transición justa y acelerada hacia la energía solar descentralizada. No ocurrirá por generosidad espontánea del capital. Ocurrirá por la presión de movimientos sociales, por políticas públicas valientes, por tratados internacionales vinculantes, por la desinversión en fósiles, por la demanda ciudadana.

En ese escenario, la energía solar deja de ser una mercancía y se convierte en un derecho humano. Los techos, los patios, los terrenos baldíos, se llenan de paneles. Las baterías se reciclan. Las microrredes conectan comunidades. Los excedentes se comparten. La propiedad de la energía es cooperativa, municipal, pública. No porque el mercado desaparezca, sino porque la política lo regula con la fuerza de la necesidad.

En ese escenario, el Homo sapiens, la especie que dominó la naturaleza, comienza a transformarse en el Homo solaris: una humanidad que aprende a recibir antes que a extraer, a cooperar antes que a competir, a integrarse antes que a dominar. No es un superhombre. Es un humano adulto. Que sabe que los límites no son una condena, sino una condición. Que la suficiencia no es resignación, sino sabiduría.

En ese escenario, la geopolítica se redefine. El petróleo deja de ser moneda de cambio. Las guerras por recursos disminuyen. Los países del sur, bañados por el sol, pueden saltarse la fase fósil del desarrollo. La deuda histórica del Norte se paga con transferencia tecnológica y financiación climática. La democracia energética se vuelve la escuela de una democracia política más profunda.

En ese escenario, la humanidad no coloniza Marte para huir de la Tierra. Coloniza Marte porque aprendió a vivir del sol aquí, y ese conocimiento le permite expandirse con humildad, no con arrogancia. La exploración espacial ya no es una competencia imperial. Es una aventura compartida.

El escenario probable: la transición contradictoria

Pero el mejor escenario no es el más probable. La historia de la humanidad es la historia de la resistencia del poder establecido. Las corporaciones fósiles no van a desaparecer sin luchar. Los gobiernos capturados por el lobby petrolero no van a legislar contra sus propios financistas. Los votantes asustados por el cambio no van a apoyar políticas audaces si sienten que sus empleos están en riesgo.

Lo más probable es una transición contradictoria, desigual, fragmentada. Algunas regiones avanzarán rápido: Europa, California, China en sus zonas ricas. Otras quedarán atrás: las provincias petroleras sin reconversión, los países del Sur endeudados, las comunidades indígenas sin acceso a financiación. Habrá cooperativas solares brillantes junto a megaplantas controladas por multinacionales. Habrá paneles en los techos de los ricos y velas en las mesas de los pobres. Habrá discursos verdes y, al mismo tiempo, nuevas perforaciones en el Ártico, nuevas minas de litio en territorios sagrados.

En ese escenario, la humanidad no evitará los peores impactos del cambio climático. Los verá. Los sufrirá. Los gestionará mal. Pero también aprenderá. Porque la crisis es la gran pedagoga. Cuando el calor sea insoportable, cuando las cosechas se pierdan, cuando los refugiados climáticos lleguen a las fronteras del Norte, entonces la política se moverá. Tarde. A destiempo. Pero se moverá.

Ese escenario es probable. No es deseable. Pero es el que nuestra inercia actual está construyendo.

El escenario catastrófico: el colapso

No podemos ignorar la posibilidad del colapso. Si la humanidad sigue quemando carbono como si no hubiera un mañana, si la curva de emisiones no se dobla, si los puntos de inflexión climáticos se activan (deshielo de Groenlandia, colapso de la Amazonía, liberación de metano del permafrost), entonces el planeta entrará en una fase de calentamiento descontrolado. Las consecuencias serán devastadoras: hambrunas, guerras por agua, migraciones masivas, ciudades costeras inundadas, Estados fallidos.

En ese escenario, el Solarismo no será una filosofía de transición. Será una tecnología de supervivencia. Las comunidades que sobrevivan serán las que tengan paneles, baterías, microrredes, huertos solares, sistemas de reciclaje. No será un futuro luminoso. Será un futuro duro, oscuro, pero con destellos de luz aprendida a duras penas.

La humanidad sobrevivirá, como sobrevivió a guerras, pestes y glaciaciones. Pero millones no. Y la civilización que conocemos, la del siglo XX, la del progreso lineal, la del consumo sin límite, habrá muerto. De sus cenizas, quizás, nazca algo más humilde. Algo más sabio. Algo solar.

El papel del Solarismo: no predecir, construir

El Solarismo no es una profecía. No es un modelo predictivo. Es una dirección. Una apuesta. Una práctica. Lo que hagamos hoy —instalar un panel, formar una cooperativa, exigir transparencia, denunciar una injusticia, financiar una microrred— no garantiza el futuro. Pero lo hace más probable. Cada acto solar es un voto por un mundo donde la luz no sea un privilegio, sino un derecho. Cada comunidad que se organiza es un ensayo de la civilización que viene.

No sabemos si la humanidad logrará la transición justa. Pero sabemos que si no lo intenta, el desastre está garantizado. El Solarismo no ofrece certezas. Ofrece coraje. El coraje de actuar sin garantías. De construir puentes mientras otros discuten si el puente debe ser de madera o de acero. De encender una luz en medio de la oscuridad, aunque sea pequeña, aunque sea precaria, aunque nadie la vea.

El futuro de la humanidad no está escrito. Está en disputa. Y nosotros, los solaristas, estamos del lado de la vida, de la justicia, de la luz. No porque tengamos la seguridad de ganar. Porque es la única dirección que tiene sentido.