La pregunta es útil y pertinente, porque permite aclarar algo esencial: el Solarismo no intenta centrarse únicamente en tecnologías energéticas particulares, sino en la manera en que una nueva relación con la energía puede transformar nuestra visión de la sociedad, del progreso y de la vida misma.

El Solarismo no es una corriente tecnica, por ejemplo: por la defensa de la energia fotovoltaica, dentro del debate energético.

La propuesta del Solarismo intenta explorar algo más trascendente: cómo la relación entre la humanidad y la energía termina moldeando nuestra forma de organizarnos, producir, pensar y convivir. No se trata únicamente de qué tecnología genera electricidad, sino de qué tipo de civilización emerge alrededor de esa energía.

La energía eólica, hidráulica, geotérmica y muchas otras fuentes renovables son fundamentales para el futuro. El Solarismo las necesita.

De hecho, el viento mismo existe gracias al Sol. Las diferencias térmicas provocadas por la radiación solar mueven la atmósfera. El ciclo del agua también depende del Sol. La biomasa es luz solar transformada por la vida vegetal. Incluso los combustibles fósiles son, en cierto sentido, antiguos depósitos de energía solar acumulada durante millones de años.

Entonces, ¿por qué el Sol ocupa el centro del planteamiento?

Porque el Sol representa algo más grande que una fuente energética específica. Representa una nueva comprensión de la abundancia, de la interdependencia y de los límites. Mientras las civilizaciones fósiles se construyeron alrededor de la extracción, la concentración y el control, la lógica solar introduce otra posibilidad: una energía distribuida, difícil de monopolizar y potencialmente accesible para todos.

El Solarismo utiliza al Sol como eje simbólico y civilizatorio porque el Sol no solo produce electricidad: sostiene prácticamente toda la vida terrestre. Es el flujo constante que conecta ecosistemas, estaciones, agricultura, clima y ritmos biológicos. Hablar del Sol es hablar de una relación distinta entre humanidad y naturaleza.

Por eso el Solarismo no propone simplemente sustituir petróleo por paneles solares. Propone revisar la manera en que entendemos el progreso.

Durante siglos asociamos desarrollo con extracción ilimitada: más carbón, más petróleo, más consumo, más velocidad. Pero esa lógica también produjo desigualdad, dependencia y devastación ecológica. La transición energética no puede consistir únicamente en cambiar una máquina por otra mientras mantenemos intacta la misma cultura del agotamiento.

La otra gran pregunta: ¿puede una civilización aprender a vivir a partir de flujos regenerativos en lugar de estructuras extractivas?

Ahí es donde el Solarismo intenta abrir el debate.

La energía solar funciona entonces como metáfora y como realidad física. Metáfora de una civilización capaz de compartir sin destruir. Realidad física de una fuente energética que llega diariamente a todos los rincones del planeta sin pedir permisos geopolíticos.

La humanidad será capaz de construir una cultura compatible con los límites planetarios y con la continuidad de la vida.

Porque al final, el Solarismo no trata solamente sobre energía.

Trata sobre cómo queremos existir en la Tierra.