El propósito de esta coalición no es únicamente abrir una conversación. Su objetivo es presentar ante el Congreso de los Estados Unidos una plataforma legislativa seria, estructurada y orientada a lograr un proceso democrático que permita resolver, de manera definitiva, el futuro político de Puerto Rico.

Durante décadas, el debate sobre el estatus ha estado dominado por la discusión de cuál alternativa debe prevalecer. Sin embargo, se ha prestado muy poca atención a un aspecto igualmente importante: garantizar que el proceso mediante el cual el pueblo tome esa decisión sea verdaderamente justo, transparente, informado y vinculante.

La coalición entiende que, antes de discutir cuál debe ser el resultado, primero debemos garantizar que el proceso inspire confianza entre todos los puertorriqueños, independientemente de la fórmula de estatus que favorezcan.

Por esa razón, la delegación presentará cuatro propuestas principales al Congreso de los Estados Unidos.

1. Incluir la reunificación con España como una opción en el próximo referéndum sobre el estatus

La coalición solicitará respetuosamente al Congreso que autorice la inclusión de la reunificación con España, bajo un marco moderno de autonomía, como una de las opciones disponibles en el próximo referéndum federal sobre el estatus político de Puerto Rico.

Durante años, funcionarios electos de ambos partidos han repetido que corresponde al pueblo puertorriqueño decidir su futuro.

La coalición está de acuerdo.

Si verdaderamente creemos en ese principio democrático, entonces ninguna alternativa legítima debe ser excluida antes de que el pueblo tenga la oportunidad de evaluarla.

No le estamos pidiendo al Congreso que favorezca la reunificación con España.

Tampoco le estamos solicitando que haga campaña por ella.

Simplemente pedimos que el pueblo tenga la oportunidad de conocer esa alternativa, compararla con las demás propuestas y decidir libremente mediante el voto.

Que cada movimiento presente su propuesta.

Que cada opción sea evaluada en igualdad de condiciones.

Y que sea el pueblo quien tenga la última palabra.

2. Celebrar el referéndum en una fecha distinta a las elecciones generales

La decisión sobre el futuro constitucional de Puerto Rico merece toda la atención del pueblo.

Cuando un referéndum sobre el estatus coincide con elecciones para gobernador, alcaldes o legisladores, el debate suele quedar subordinado a intereses partidistas, campañas políticas y controversias ajenas al tema del estatus.

La coalición propondrá que cualquier referéndum federal sobre el futuro político de Puerto Rico se celebre en una fecha separada, dedicada exclusivamente a ese propósito.

De esa manera, los ciudadanos podrán evaluar las distintas alternativas con mayor objetividad y sin la influencia de campañas electorales tradicionales.

3. Establecer un mecanismo para la participación de puertorriqueños elegibles que hoy residen en la diáspora

Durante las últimas décadas, cientos de miles de puertorriqueños se han visto obligados a abandonar la Isla debido a crisis económicas, falta de oportunidades, desastres naturales y, particularmente, tras el paso del huracán María.

Muchos de ellos nunca dejaron de considerar a Puerto Rico como su hogar.

La coalición entiende que el Congreso debe estudiar mecanismos que permitan participar en un futuro referéndum federal a aquellos puertorriqueños que nacieron o establecieron su residencia en Puerto Rico y posteriormente tuvieron que emigrar debido a circunstancias extraordinarias.

Esta propuesta no pretende extender ese derecho indiscriminadamente a toda persona de ascendencia puertorriqueña.

Por el contrario, reconoce que miles de ciudadanos mantienen vínculos familiares, económicos, culturales y emocionales con Puerto Rico y continúan siendo parte de su realidad nacional.

Sus voces merecen ser consideradas.

4. Autorizar un referéndum federal vinculante y definitivo

La cuarta propuesta constituye probablemente la más importante de todas.

Puerto Rico necesita un referéndum cuyo resultado tenga consecuencias jurídicas reales.

Durante décadas, el pueblo ha participado en consultas cuyos resultados han servido para medir opiniones, pero no para resolver definitivamente el problema del estatus político.

La coalición solicitará que el Congreso apruebe legislación que establezca un referéndum federal vinculante y que defina, antes de la votación, cuáles serán las obligaciones del Gobierno federal respecto al resultado que el pueblo escoja.

Los puertorriqueños tienen derecho a saber que su voto producirá un resultado concreto.

Después de más de un siglo de incertidumbre política, Puerto Rico merece un proceso que conduzca finalmente a una resolución definitiva.

Un Pueblo Informado Requiere una Campaña Educativa Nacional

La democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta, también requiere que los ciudadanos comprendan plenamente aquello sobre lo cual van a decidir.

Por esa razón, la coalición solicitará al Congreso que asigne los recursos económicos necesarios para desarrollar una amplia campaña educativa, imparcial y de alcance nacional antes de la celebración de cualquier referéndum vinculante.

Cada alternativa que participe deberá tener igualdad de oportunidades para explicar su propuesta al pueblo.

Los ciudadanos deben tener acceso a información clara sobre las implicaciones constitucionales, económicas, sociales, fiscales y administrativas de cada opción.

La campaña educativa deberá incluir debates públicos, materiales informativos, foros ciudadanos, programas educativos y recursos accesibles tanto para los residentes de Puerto Rico como para aquellos electores elegibles que residan fuera de la Isla.

No puede existir una democracia verdaderamente informada cuando unas alternativas cuentan con décadas de exposición pública mientras otras apenas tienen la oportunidad de darse a conocer.

Si el Congreso desea que el pueblo decida, también debe garantizar que el pueblo pueda decidir con conocimiento.

Si el Pueblo Escoge la Reunificación con España

La coalición reconoce que incluir la reunificación con España en una papeleta no significa que esa será necesariamente la decisión del pueblo.

Como cualquier otra alternativa, deberá obtener el respaldo democrático de los electores.

Sin embargo, si esa fuera la voluntad expresada por los puertorriqueños en un referéndum vinculante, la coalición promoverá el establecimiento de un proceso formal de diálogo entre los gobiernos de Puerto Rico, España y los Estados Unidos.

Ese diálogo permitiría discutir de manera ordenada los aspectos constitucionales, jurídicos, económicos y administrativos necesarios para implementar la decisión tomada por el pueblo.

Una transición de esa naturaleza no puede improvisarse.

Debe desarrollarse mediante negociaciones responsables, transparentes y respetuosas entre todas las partes involucradas.

Voces de la Coalición

«Durante años, funcionarios electos de ambos partidos han afirmado que el futuro político de Puerto Rico debe ser decidido por el pueblo puertorriqueño. Esta coalición simplemente les está tomando la palabra. Lo que solicitamos al Congreso es que demuestre ese compromiso permitiendo que toda alternativa legítima pueda presentarse en igualdad de condiciones, que cada ciudadano tenga acceso a información objetiva y que sea el pueblo —no los intereses políticos— quien tenga la última palabra mediante un referéndum vinculante. Si realmente creemos que el pueblo debe decidir, entonces también debemos confiar en su capacidad para evaluar todas las opciones.»

— Annette Falcon

«Durante demasiado tiempo hemos debatido el futuro de Puerto Rico sin comprender plenamente una parte fundamental de nuestra propia historia constitucional. Antes de decidir hacia dónde queremos ir, debemos conocer de dónde venimos. Un pueblo informado toma mejores decisiones, y precisamente ese es uno de los principales objetivos de esta coalición.»

— José G. Poventud

Una Coalición Más Grande que Cualquier Organización

Las organizaciones que forman parte de esta iniciativa conservan su identidad, su liderazgo y sus respectivos proyectos.

Sin embargo, todas comparten una misma convicción: Puerto Rico merece un proceso democrático justo, transparente, informado y vinculante mediante el cual su pueblo pueda decidir finalmente su futuro político.

Esta coalición no pretende sustituir a ninguna organización existente.

Tampoco busca imponer una única visión.

Busca crear un espacio de colaboración donde distintos sectores de la sociedad puedan trabajar juntos en favor de un mismo objetivo democrático.

En las próximas semanas continuaremos anunciando nuevas organizaciones, asociaciones cívicas, profesionales, veteranos, educadores y líderes comunitarios que se incorporarán a este esfuerzo.

Ha Llegado el Momento de Demostrarlo

Durante décadas hemos escuchado una misma frase de parte de numerosos funcionarios electos en Washington: «Que decida el pueblo de Puerto Rico.»

La coalición está de acuerdo.

Y precisamente por eso acudiremos al Congreso.

No para pedir que decidan por nosotros.

Sino para pedirles que sean consecuentes con sus propias palabras.

Que permitan que todas las alternativas legítimas sean presentadas al pueblo.

Que garanticen un proceso justo.

Que financien una campaña educativa imparcial.

Y que, finalmente, respeten la decisión democrática que el pueblo de Puerto Rico tome mediante un referéndum vinculante.

Porque si verdaderamente creemos que el pueblo debe decidir…

Entonces ha llegado el momento de demostrarlo.

José Miguel Velázquez es el autor de esta publicación (partes 1 y 2) en representación de una creciente coalición de organizaciones cívicas, líderes comunitarios y ciudadanos comprometidos con promover un proceso democrático, informado y vinculante para resolver el futuro político de Puerto Rico. Los nombres de las organizaciones participantes se anunciarán a medida que la coalición continúe expandiéndose.