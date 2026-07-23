Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Benedicto Cuervo Álvarez- En primer lugar decir que me queda muy grande la palabra maestro y prefiero más considerarme como docente o profesor. Pienso que uno de los valores esenciales dentro de la docencia es que seamos profesores de vocación. Eso se nota, lo notan los alumnos, pues el maestro vocacional tiene un “toque” de distinción de los que no lo son. Hay bastantes profesionales en el mundo de la enseñanza que no tenían pensado ejercer de docentes pero por diversos motivos acabaron dando clase en un centro educativo (muchos ingenieros son ahora profesores de Eso o Bachillerato). También considero muy importante el estar cerca de los alumnos y animarles en las pequeñas cosas que hacen a diario y, en bastantes ocasiones, no nos damos cuenta o no se perciben. La proximidad, cercanía y cariño hacia nuestros alumnos es algo primordial y a tener en cuenta. Hemos de procurar ir con nuestros alumnos más allá de las meras clases rutinarias para realizar trabajos y proyectos que les resulten motivadores y fascinantes como, sin ir más allá, los Relatos breves Iberoamericanos patrocinado por Otro mundo es posible y muchos otros en los distintos campos educativos (Olimpiadas de matemáticas, química, geografía, concursos de plástica, fotografía, etc).

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Pues no lo sé exactamente, habría que preguntárselo a ellos, ja, ja, ja. Lo que si te puedo decir es que al final de cada curso en la encuesta que les pasa la dirección del colegio para valorar al profesorado no me califican con nota baja según me cuentan ellos mismos.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, prácticamente a diario. Evidentemente, no soy el único. La inmensa mayoría de los profesores (especialmente en ESO y BACHILLERATO) no es suficiente con las horas lectivas para finalizar nuestras tareas (corrección de exámenes, actividades, preparación de informes y de clases, cursos de formación fuera del horario lectivo, etc).Este tema del trabajo fuera del horario del centro es algo que nos da cierta insatisfacción pues es un “extra” que hacemos y que no está reconocido por nadie (ni por alumnos, padres e incluso dirección). Cuando dice la gente: “que bien viven los maestros, están siempre de vacaciones”, no se dan cuenta de la necesidad de disponer de un tiempo de descanso (que muchas veces no lo es pues aprovechas para hacer programaciones o modificarlas, corregir ejercicios, escribir artículos, poemas o novelas…) pues la enseñanza no es un trabajo de esfuerzo físico pero sí de mucho desgaste mental (muchos profesores padecen/padecemos de estrés, ansiedad, dificultad para dormir, migrañas, etc). Por eso las vacaciones y el periodo no lectivo fijado por las consejerías de educación de todas las CC.AA, anualmente, nos es imprescindible, no solo para los profesores sino también para los alumnos. Muchos padres quieren que no haya tantas vacaciones para no tener que aguantar a sus hijos tantas horas en casa sin darse cuenta de la necesidad de tenerlas.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Eso también lo tendrían que valorar la comunidad educativa en su conjunto, no el propio profesor. Pienso que siempre he intentado ir un poco más allá de las clases regladas y meterme en proyectos educativos con los alumnos casi desde que empecé. Recuerdo que a los dos o tres meses de empezar como profesor, me embarqué con los alumnos a los que les daba la asignatura de geografía, en un proyecto que consistía en grabar un vídeo con una cámara del mundo rural asturiano. El resultado fue muy positivo pues los alumnos realizaron una grabación de unos 30 minutos donde iban comentando con su propia voz e imágenes los aspectos más destacados de las actividades agrarias asturianas tradicionales (matanza del gochu, plantación de fabes de la granja, gallines y gallos de Calella…).

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Considero que el cambio ha sido radical desde que empecé mi tarea docente en septiembre de 1987 hasta mi reciente jubilación, en septiembre de 2025. Recuerdo que en mis primeros años como profesor cuando entraba en clase todos los alumnos tenían la obligación de estar de pie hasta que ordenara que tomasen asiento. Ahora los alumnos nos esperan en el aula de una forma relajada e incluso algunos alumnos aprovechan para salir del aula y estar por los pasillos o ir al servicio sin permiso. También la pérdida de autoridad del profesor es evidente y muchas veces queda en entredicho su palabra, antes no era así. Tanto los alumnos como los padres son mucho más exigentes y buscan el aprobado de su hija o hijo sin atenerse a razonamiento alguno.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Sí, pienso que un poco de más disciplina no estaría mal sin caer en la rigidez del siglo pasado.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Pienso que hay excesivas asignaturas optativas y que algunas de ellas se podrían suprimir o compartir con otras en una sola.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Yo acabo de pasar a la reserva, ja, ja, ja, así que ya no puedo hacer nada. No obstante, según mí parecer, los profesores, especialmente los del sector de la Concertada, tendrán que tener menos horas lectivas. Es una barbaridad que tengan que dar clase 25 horas a la semana tanto a nivel de Primaria como de Eso y Bachillerato. Este horario tan rígido lleva en vigor unos 40 años y así sigue a día de hoy, al menos, en el Principado de Asturias. Ya va siendo hora de la reducción de la jornada laboral y también de un menor número de alumnos por aula. Esto sería muy positivo y redundaría en una mejor calidad educativa. Espero que la Consejería de Educación del Principado aborde este tema tan importante para toda la Comunidad Educativa en los próximos meses y se haga algo al respecto.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Benedicto Cuervo Álvarez

Grado ESO

Fundación Educativa Santo Domingo de Oviedo (jubilado recientemente)

España