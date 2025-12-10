Detalles del Crecimiento en 2025

Número de Visitantes

La región obtuvo alrededor de 18,5 millones de turistas durante el periodo de enero-junio del 2025, siendo 300.000 turistas más en general, en el mismo periodo en 2024. Aunque se espera un crecimiento en alza moderado hasta finales de este año, la tendencia será la ralentización del volumen del turistas en la zona, similar a la citada economía estadounidense, principal motor de inyección económica por turismo en la región.

En líneas generales, se llega a la conclusión de qué, los niveles de ingresos y número de turistas en el Caribe, siguen teniendo niveles de pre-pandemia, altos, pero con tendencia a crecer algo menos este año, que en anteriores.

Previsiones para el turismo en el 2026

La desaceleración, con respecto a años anteriores, es la tendencia que probablemente nos encontremos en el 2026, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dando datos de previsión en cuanto al crecimiento de la economía en general de la zona excluyendo la Guayana, afectando bastante la economía del sector.

La previsión del crecimiento del sector para el 2026 es de un 15%en la Guyana, principalmente por su atractivo precio en hidrocarburos. En otros lugares caribeños como Barbados, Jamaica, Santa Lucía, Belice y Trinidad y Tobago, experimentaran un crecimiento moderado con una clara tendencia a la ralentización en ingresos por el turismo.

Capítulo aparte pero no por eso menos importante. Son eventos a grandiosa escala como un mundial, y éste se celebrará el próximo año 2026 en Estados Unidos, donde se espera que el crecimiento exponencial por ese evento de un mes, pueda compensar, la tendencia descendente de los ingresos por turismo en la región.

República Dominicana, es sin duda la auténtica locomotora del turismo caribeño, y en 2026, a diferencia de otras islas antes citadas, sus previsiones en ingresos por turismo, son siempre altas y constantes.

Uno de los principales atractivos para República Dominicana, es la fuerte inversión que se va a hacer en materia de infraestructuras.: