Comenzamos con Brenda Chilin

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Brenda Chilin- Es importante tener claro que la labor docente impacta considerablemente la vida de nuestros alumnos y a largo plazo de la sociedad. El valor es invaluable, por lo tanto, debería tener especial cuidado en el establecimiento educativo y el país en general. Lo más valioso para mí es enseñarles a los alumnos conocimientos y valores para su vida.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Que los quiera, que se diviertan conmigo, que les facilite el aprendizaje.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Si, planificaciones, evaluaciones por calificar y carga emocional.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Amo y valoro lo que hago, ya he tenido el privilegio durante 28 años, he conocido y servido a muchos niños y adolescentes que ahora son adultos y profesionales.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- ¡Muchísimo! Antes era más fácil trabajar en equipo con los padres de familia. Ahora justifican demasiado y dificultan el avance. Ya no se puede exigir como antes. Claro hay cambios positivos también como uso de tecnología etc.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Apoyo a los docentes y confianza en nuestro trabajo.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Permitir faltas de respeto o apoyo de padres de familia hacia el docente.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Mejorar los límites y disciplina para que haya mejores resultados. Reglas y consecuencias claras.

Brenda Marlene Chilin de Alvarado

Grado 4º primaria

Liceo Chapero

Guatemala

Nos contesta ahora Cindy De Mata

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Cindy De Mata- Saber que con mi trabajo puedo contribuir al mejoramiento de la sociedad, ayudando a las generaciones que están creciendo.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- La naturalidad con la que nos comunicamos.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, siempre.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Me gusta pensar que soy una pequeña pieza en la maquinaria de la sociedad, pequeña pero esencial.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Según los cambios y percepción de los valores y las familias, pero todos nos hemos adaptado para seguir trabajando y dando lo mejor

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Ser humanos.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- El autoritarismo que aún se conserva. Es una pequeña porción, pero debería de erradicarse completamente

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Que las familias se interesaran más en brindar tiempo de calidad que enfocarse en ofrecer lo meramente superficial.

Cindy María De Mata Chilín

Grado primaria

Liceo Chapero

Guatemala

Turno para Nubia Menéndez

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Nubia Menéndez- Poder transmitir conocimientos que transformen la vida de los niños, guiar su aprendizaje y verlos crecer.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- La confianza que llegamos a construir, el reconocer sus esfuerzos y la paciencia

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, la jornada escolar no basta, muchas veces es necesario trabajar en casa.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Reconozco mi propio valor como docente, sé que soy una maestra comprometida, que se esfuerza por hacer un buen trabajo.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Por un lado, se han hecho cambios que buscan que los estudiantes aprendan a pensar críticamente y que se involucren en colaborar y resolver problemas reales. Por otro lado, hay cambios que benefician únicamente al alumno y que no se enfoca en un verdadero aprendizaje significativo.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Procesos de aprendizaje significativos que sean pensados con estructura, que lleve a los alumnos a explotar su potencial.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Procesos que no retan ni exigen esfuerzo por parte de los alumnos y padres de familia

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Darle lugar a la orientación psicológica, contar con educación emocional en los centros educativos.

Nubia Judith Menéndez Leiva

Grado primaria

Liceo Chapero

Guatemala

Terminamos con la experiencia de Gloria Valdéz

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Gloria Valdéz- Fomentar el criterio para la realización de escritos. El valorar cada una de las perspectivas de los estudiantes en las lecturas que se realizan según la planificación o guía de aprendizajes.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- El tiempo para escucharlos y compartir sus anécdotas en el diario vivir en forma escrita y verbal. Compartir sus logros.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Siempre.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Valoro una serie de habilidades y destrezas adquiridas en el trayecto del camino de la enseñanza. Compartir con diversas generaciones. Saber que cuando enseño aprendo juntamente con los estudiantes. La lectura es una base para cualquier carrera profesional.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Un sistema educativo se adapta a las necesidades de los estudiantes. Cada generación va cambiando al igual que la forma de aprender. La precariedad educativa a nivel nacional se hace evidente en el entorno social.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- El sistema educativo planifica las actividades a desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los diversos países. Sin embargo debería ser flexible ya que cada entorno educativo es distinto y se debe acoplar a las necesidades de los estudiantes.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- La burocracia que ralentiza los procesos.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Integrar a los padres en el proceso educativo para que retomen la autoridad y se comprometan a darle un seguimiento en valores, actitudes y el rendimiento académico.

Gloria Lissette Valdéz Ochoa

Grado secundaria

Liceo Chapero

Guatemala

Muchísimas gracias a las cuatro por compartir con todos vuestras experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.