Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Tomas Robles- Cuando inicié esta labor pensé que mi único propósito era el de enseñar para que mis estudiantes sean capaces de ingresar a una casa de estudios superiores, pero todo cambió cuando uno interactúa con ellos. Ahí encontré lo valioso de mi trabajo, el poder ser capaz de dejar una pequeña semilla en ellos y hacerles saber que son capaces de abonarlo y regarlo por sí mismos.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Creo que, aparte de ayudarles a la generación y adquisición de conocimientos, el ser capaz de escucharlos y entenderlos, bromear con ellos sin perder la autoridad.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- No sólo el trabajo, también algunas preocupaciones de ellos. A veces un estudiante que es muy gracioso e hiperactivo suele tener tantos problemas en casa y buscamos formas de ayudarlos, tratando de no involucrarnos mucho porque nos pueden generar problemas.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Claro, si no me valoro como profesional será difícil inculcar eso en mis estudiantes.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Tengo 9 años de experiencia y al principio me sentía en la libertad de hacer mi trabajo y dejar tiempo para mis actividades personales. Ahora es más complicado lo segundo debido a tantos informes, documentaciones y actividades escolares fuera de la jornada laboral. Soy coordinador de Tutoría en mi colegio y siento que el estrés ha crecido en mis colegas en los últimos tiempos.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Los colegios tenían sus reglamentos internos que se hacían respetar y un currículo más amplio.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Más que derogarse, que deben reformularse. Ahora los docentes no quieren involucrase en los problemas de los estudiantes por miedo a meterse en problemas.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Garantizar medidas de protección a los docentes frente a posibles denuncias malintencionadas.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Tomas Eliot Robles del Aguila

Grado Secundaria

I.E. 0433 COPRODELI “Luisa Aliaga Gonzales”

Perú