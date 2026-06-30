En materia de religión eran cristianos arrianos, una diferencia que no suponía una ruptura absoluta, pero sí un obstáculo relevante. Para los godos, el arrianismo era una seña de identidad que los distinguía de la población romana; para los católicos, en cambio, era una herejía, al negar la igualdad de naturaleza entre el Padre y el Hijo. Esta divergencia doctrinal generó tensiones constantes, agravadas por el recelo de los obispos católicos ante la influencia de reyes arrianos en los asuntos eclesiásticos.

Se concibieron a sí mismos como continuadores del Imperio: manteniendo la fiscalidad, las divisiones territoriales y adoptando títulos romanos, viéndose no como invasores, sino como herederos legítimos del orden imperial. Con este precedente, Leovigildo fue más lejos que ninguno de sus predecesores: se propuso ser el arquitecto de un nuevo imperio, asumiendo formalmente los atributos de la soberanía real y la majestad, inspirándose en el modelo imperial de Roma y Bizancio.

Para ello sacralizó la figura del rey y rompió de forma consciente la antigua igualdad simbólica con la nobleza, abandonando la imagen del caudillo germano y adoptando los signos del poder imperial: la púrpura (color del manto), el solio (trono), el cetro y la corona.

Su proyecto «Imitatio Imperii» consistía en transformar un reino fragmentado en un Estado sólido y centralizado, que hablara el lenguaje del poder romano sin depender de él. Como señaló Juan de Bíclaro: «Leovigildo fue el primero que se vistió con vestiduras reales y se sentó en un trono; pues antes de él, el hábito y el asiento eran comunes para el pueblo y para los reyes». Con este gesto teatral y político, Toledo se convirtió en una corte regia de ambición imperial, un reflejo occidental —y soberano— de la lejana Constantinopla, demostrando que el reino visigodo era una potencia y no un simple estado satélite o subordinado.

Adoptó el nombre de Flavius, vinculado a la dinastía imperial de Constantino, para reforzar su autoridad ante la población hispanorromana. Dejó de ser solo un rey godo; era Flavius Leovigildus, un soberano que reclamaba el legado imperial y no reconocía a ningún poder superior en la península. Como parte de su política, elevó formalmente a Toletum (Toledo) al rango de Urbs Regia. Hasta entonces, la monarquía visigoda había sido esencialmente itinerante, desplazándose según las exigencias militares o la necesidad de controlar a la nobleza. Atanagildo había fijado su residencia en Toledo y la había convertido en sede habitual de la corte, pero sin conferirle aún un estatus capitalino pleno. Fue Leovigildo quien comprendió que un reino sólido necesitaba un centro estable: al proclamar a Toledo como sede permanente del trono, centralizó la administración y el tesoro y convirtió la ciudad en el corazón político y simbólico del poder real.

Pero no se trató solo de una transformación estética. Tras la conquista de Corduba, comprendió que para lograr esa «imperialización» debía derribar el muro que separaba a hispanorromanos, galorromanos y visigodos, fomentando los matrimonios mixtos y promoviendo así la fusión de ambos pueblos en uno solo. Además, acuñó moneda con su nombre y efigie, el tremís o triente, equivalente a la tercera parte de un sólido bizantino, la principal divisa internacional de aquella época. Fue la primera en mostrar su rostro en lugar del emperador bizantino: un gesto simbólico y concreto de independencia, que proclamaba que Hispania ya no era una mera provincia, sino un centro de poder propio.

Como estratega político, empleó la ley con la misma determinación que la espada y fue más lejos que otros reyes de su tiempo al promulgar el Codex Revisus. Una reforma de gran alcance que derribó el obstáculo jurídico más profundo entre godos e hispanorromanos: la prohibición, heredada del derecho romano y recogida en el Breviario de Alarico, de los matrimonios mixtos. Una práctica ya tolerada tras la toma de Córdoba quedó así sancionada legalmente, facilitando la integración social y sentando las bases de un derecho común para todo el reino.

Con estas leyes, Leovigildo sustituyó antiguas costumbres de origen bárbaro por un sistema jurídico inspirado en el modelo romano, más coherente y unificador. El Codex Revisus sentó las bases de un marco legal compartido que contribuyó a la formación de una identidad política común en Hispania. Aunque el texto original no se conserva completo, su contenido es conocido en gran parte porque sirvió de base al posterior Liber Iudiciorum «Libro de los Jueces» o «Libro de los Juicios», redactado en el año 654 por Recesvinto, conocido como el «Fuero Juzgo».

Por último, en el año 573, reformó la propia arquitectura del poder visigodo al asociar al trono a sus hijos como consortes regni («Leovigildus filios suos… consortes regni facit»). Juan de Bíclaro emplea esta expresión para subrayar el alcance jurídico del gesto: consortes, plural de consors, no designa solo a los herederos, sino a auténticos copartícipes de la soberanía.

dejaban así de ser simples «hijos del rey» para convertirse en corregentes. Leovigildo retomaba el modelo que su hermano había aplicado con él, con el objetivo de imponer una continuidad dinástica en un sistema monárquico electivo.

A Hermenegildo le confió la Bética, una región rica pero inestable, que se gobernaba desde Hispalis (Sevilla), capital provincial y pieza clave para frenar la presión bizantina en el sur. A Recaredo, en cambio, lo mantuvo en el Palatium de Toledo, bajo su supervisión directa. Esta decisión fue profundamente estratégica. Al dejar a su hijo menor en la Urbs Regia, Leovigildo logró tres objetivos clave: reforzó su formación política en el corazón del Estado, equilibró la influencia de la reina Gosvinta y aseguró la continuidad dinástica.

El Palatium Regis no era un simple edificio, sino el auténtico centro institucional del poder visigodo. Bajo Leovigildo, se consolidó como un sistema centralizado de gobierno, inspirado en el modelo imperial que se articulaba en dos grandes ámbitos: El Officium Palatinum, un cuerpo de condes y oficiales especializados en el tesoro, las tierras reales o el aparato militar, junto a una élite armada fiel al rey. Además de gestionar el Estado, integraba a la nobleza en una carrera política controlada desde la corte, constituyendo la administración cotidiana del reino. Junto a él operaba el Aula Regia, el consejo supremo del reino, integrado por altos funcionarios, obispos y magnates; asesoraba al monarca, participaba en la elaboración de leyes, actuaba como tribunal en los grandes procesos y tenía un papel clave en la legitimación del poder real.

Recaredo no solo vivía en una imponente residencia rodeado de lujos, sino que formaba parte de la maquinaria que controlaba el reino, observando de primera mano cómo se administraba, cómo se tomaban decisiones y cómo se manejaban las lealtades y las tensiones de la corte, curtiéndose en el arte de gobernar. De manera que al mantener a su heredero junto al trono y al tesoro real, Leovigildo garantizaba que, ante cualquier contingencia, la sucesión quedara asegurada sin dejar espacio a una elección nobiliaria fuera de su linaje. Así, cuando Recaredo heredó el reino en 586, lo hizo desde el centro mismo del poder que su padre había construido.

Finalmente, en el 578 Leovigildo llevó a cabo un acto reservado hasta entonces a los emperadores romanos: fundó desde cero una ciudad, Recópolis. Eligió un cerro junto al río Tajo, cerca de la actual Zorita de los Canes (Guadalajara), en la provincia de la Celtiberia, una región fronteriza, poco urbanizada pero estratégica para controlar las rutas entre Toledo, Zaragoza y Tarragona. Aunque la crónica de Juan de Bíclaro afirma que la nombró en honor a su hijo Recaredo, muchos investigadores sostienen que el nombre tenía una intención política más profunda: una lectura posible es Rex-polis, «Ciudad del Rey», subrayando el poder y la autoridad real de Leovigildo sobre la península.

Recópolis contaba con palacios y basílicas, y su sola existencia proclamaba al mundo que Toledo era la nueva Roma. Era una declaración de poder sin precedentes en la Europa occidental de la Alta Edad Media: Leovigildo mostraba que tenía la autoridad, la riqueza y la capacidad de erigir una ciudad desde la nada, como un verdadero César.

Pero nada es para siempre y esta es la crónica de cómo el sueño dinástico de un rey terminó en una fractura familiar que cambió la historia de Hispania.

Ese equilibrio se rompió por una maniobra de política exterior que no salió como esperaba. Para reforzar las fronteras del reino y, quizá, apaciguar a la influyente Gosvinta —marcada por el asesinato de su hija Galsvinta a manos del «cruel» Chilperico I de Neustria—, Leovigildo concertó el matrimonio de su hijo Hermenegildo con la princesa franca Ingunda, nieta de Gosvinta. Lo que debía ser una alianza diplomática se convirtió en un conflicto doméstico: la intolerancia religiosa arriana de Gosvinta, cuyo carácter con el tiempo se había vuelto más amargo y fanático, y la firme fe católica de Ingunda provocaron graves tensiones en la corte de Toledo. La reina intentó moldear a su nieta a su voluntad; al no lograr que la joven renunciara a su fe católica, descargó su ira contra ella, llegando incluso a la agresión física.

Enviado a Sevilla para enfriar las tensiones que amenazaban Toledo, Hermenegildo terminó cruzando en el año 579 un umbral del que ya no había retorno. Bajo la influencia de su esposa, Ingunda, y del obispo Leandro, abrazó el catolicismo, una decisión que transformó un conflicto latente en una ruptura abierta. Las fuentes no son unánimes al narrar este episodio. Algunos autores, como Gregorio de Tours y Gregorio Magno, lo relatan y lo presentan como un acontecimiento de gran carga religiosa, mientras que otras fuentes, especialmente hispanas, contemporáneas, lo omitieron deliberadamente, probablemente por prudencia política tras la posterior unificación del reino bajo el credo católico.

Poco después, Hermenegildo se autoproclamó rey, llegó a acuñar moneda con su propia imagen y buscó alianzas más allá de las fronteras del reino, recurriendo a los bizantinos del sur, a los francos y al reino suevo. Con ese paso, la tensión familiar se transformó en una crisis de Estado: el conflicto dejó de ser un asunto doméstico para convertirse en una amenaza directa a la autoridad que Leovigildo había construido durante décadas. Todo el esfuerzo realizado, todo el equilibrio alcanzado, estalló por el flanco más inesperado: su propio hijo.

Leovigildo no era solo un hombre de acción, sino un estratega sagaz y prudente. No podía arriesgarse a que la guerra civil en el sur dejara desprotegido el norte del reino. Los vascones, aprovechando el caos generado por la rebelión de Hermenegildo, habían intensificado sus incursiones en el valle del Ebro. Por ello, decidió enfrentarlos primero: pacificar la frontera norte y eliminar el riesgo de un ataque por la retaguardia mientras concentraba sus fuerzas en la Bética.

Pero Vasconia era la región más escurridiza del territorio que el monarca aspiraba a controlar. No existía un senado ni un monarca a quien derribar: se trataba de una red de clanes independientes, cohesionados por la montaña y la guerra. Su organización social se basaba en la lealtad personal hacia un jefe carismático o un caudillo militar. Internamente eran sociedades igualitarias, pero en tiempos de guerra seguían jerarquías estrictas. Para un visigodo formado en el modelo romano, los vascones eran considerados «salvajes», precisamente porque no había un único gobernante con quien negociar y no aceptaban el orden estatal, lo que implicaba no pagar impuestos y someterse a un código de leyes escrito.

La campaña de Leovigildo en Vasconia fue, ante todo, una operación estratégica más que una simple conquista militar. Su objetivo no era solo someter el territorio, sino asegurar el control de las rutas del norte. En este contexto, la alianza entre Leovigildo y Chilperico de Neustria funcionó a la perfección, reforzada por la presencia de un ejército franco que actuó en apoyo de las fuerzas godas. Consciente de la fragmentación interna de este pueblo, aplicó una política de desgaste: devastó campos y ganados, tomó rehenes y cerró los accesos a los valles, forzando a los clanes a bajar de las montañas y negociar por necesidad. El cronista Juan de Bíclaro lo resumió con claridad y contundencia: «Leovigildo ocupó parte de la Vasconia y sometió a su gente».

Consciente de que los vascones se alzarían en cuanto él se marchara, optó por una jugada audaz: fundar una nueva ciudad, Victoriacum o Victoriaco —identificada tradicionalmente con la actual Vitoria-Gasteiz, aunque hoy algunos historiadores lo dudan por la ausencia de restos visigodos en su casco antiguo—. En realidad, Victoriaco era menos una ciudad que una fortaleza avanzada. Situada en las estribaciones de los montes vascones, albergaba una guarnición permanente de tropas selectas que controlaban los pasos y desfiladeros. No hacía falta más para entender el mensaje: el norte ya no era una tierra sin dueño. La advertencia no iba dirigida solo a los vascones; también los suevos y los romanos, ambos aliados de Hermenegildo, comprendieron que, pese a la rebelión, el poder de Leovigildo seguía intacto.

Desde este bastión, Leovigildo transformó la región. Para los vascones, habituados a descender de las montañas sin restricciones, la nueva presencia militar supuso un control implacable. No se trataba de censos ni de administración, sino de autoridad absoluta: para evitar la destrucción, las tribus debían rendirse y contribuir con tributos de guerra —ganado y suministros— financiando, con su propia sumisión, la fortaleza que los vigilaba. Así, el rey convirtió la amenaza en orden y el caos en un instrumento de poder.

Solo cuando el estandarte real ondeó firme sobre las murallas de Victoriaco y la retaguardia quedó asegurada, Leovigildo dio media vuelta. Con el norte pacificado y transformado en una fuente de recursos, el rey pudo finalmente volver su mirada —y concentrar toda su furia— hacia el sur, marchando contra Hispalis con la seguridad de que su espalda estaba protegida por el bastión que él mismo había erigido.

En realidad, ante la traición de su hijo, el rey reaccionó primero como un padre: con estupor e incredulidad, ofreciendo soluciones diplomáticas y esperando un arrepentimiento que nunca llegó. Por su parte, Gosvinta —figura de mil caras—, tras el primer enfrentamiento con su nieta, animó a su yerno a rebelarse contra su padre. Su objetivo no era la fe, sino el poder: buscaba que su descendencia, su biznieto Atanagildo —cuyo nombre es toda una proclama política—, ascendiera al trono. Si Hermenegildo triunfaba, la facción de Gosvinta recuperaría el control total, ya que en este momento la presencia de Recaredo en Toletum constituía la única pieza que todavía podía desequilibrar sus planes.

Durante casi dos años, Leovigildo evitó enfrentarse militarmente a Hermenegildo, esperando que su hijo recapacitara. Sin embargo, la verdadera conmoción para el rey no fue la rebelión política, sino que su hijo abrazara el catolicismo, la fe de sus enemigos exteriores. Fue entonces cuando comprendió que ya no se trataba de un hijo descarriado, sino de un rival de Estado; solo entonces el rayo que portaba su espada despertó.

Con el norte asegurado y Victoriaco erguida como la marca de su poder, Leovigildo no se detuvo a celebrar. En la primavera de 582 giró el timón del reino hacia el suroeste y emprendió una marcha fulminante sobre la Lusitania.

Su objetivo principal era Emerita Augusta (Mérida), una plaza decisiva —capital de la provincia— que se había sumado a la rebelión de su hijo Hermenegildo y contaba con el respaldo de tropas bizantinas. Según relata Juan de Bíclaro, Leovigildo entró en la ciudad con su ejército, sofocó la resistencia y expulsó a los partidarios de la sedición. Esta victoria fue decisiva: cortó las comunicaciones entre el foco rebelde de Hispalis y sus posibles aliados del oeste y del norte, debilitó el apoyo romano a Hermenegildo, asegurando la Lusitania como base de operaciones. Desde allí, al año siguiente, lanzaría el ataque definitivo contra Hispalis que pondría fin a la guerra civil.

Ahora sí, su atención se centró en la ciudad que gobernaba su hijo. Al frente de un ejército imponente, una auténtica máquina de guerra perfectamente coordinada, Leovigildo puso sitio a Hispalis. Cortó las comunicaciones por tierra y bloqueó la navegación del río Betis (Guadalquivir), mientras fortificaba Itálica (Santiponce) y la convertía en su base de operaciones para golpear la ciudad. Ya no se trataba de un reducido grupo de jinetes curtidos, sino de miles de hombres, con una caballería numerosa, una infantería sólida y, sobre todo, un eficaz cuerpo de ingenieros y logística que sostenía el esfuerzo bélico.

El monarca volvió a demostrar su talento como estratega. En lugar de lanzarse a un asalto frontal y arriesgado contra las murallas de Sevilla, optó por una guerra de desgaste: un asedio calculado, paciente y eficaz. El bloqueo de la navegación por el río Betis impedía la llegada de víveres y de refuerzos bizantinos al puerto de Hispalis. Al mismo tiempo, Leovigildo fue ocupando las fortalezas del entorno, hasta dejar la ciudad aislada, como una isla rodeada por un territorio completamente hostil.

El momento más tenso llegó en el año 583. Desde el noroeste avanzó el rey suevo Miro al frente de su ejército, decidido a romper el cerco y rescatar a Hermenegildo. Era su último aliado de peso. Pero Leovigildo, siempre un paso por delante, leyó la maniobra antes de que se consumara. Salió a su encuentro y cercó a las fuerzas suevas antes de que pudieran siquiera divisar las murallas de Hispalis.

El choque fue breve y desigual. Atrapado y sin margen de maniobra, Miro se vio obligado a rendirse y a jurar fidelidad al rey visigodo. Poco después, el monarca suevo murió, según relatan las fuentes, víctima de las fiebres o quebrado por el fracaso. Le sucedió su hijo Eborico, que trató de preservar la paz con Leovigildo mediante un pacto de vasallaje.

La amenaza se desvaneció tan rápido como había surgido. Con su caída, la última ayuda exterior para Hermenegildo se extinguió y el cerco sobre Hispalis se cerró de forma irreversible, hasta que la ciudad terminó por caer en manos de Leovigildo. La toma de Hispalis selló definitivamente la supremacía del poder visigodo: Leovigildo se afirmaba ya como Hispanorum Rex, rey de los hispanos.

Derrotado y sin opciones, Hermenegildo huyó a Corduba, una ciudad aún vinculada a los bizantinos y a los círculos católicos contrarios al rey. Allí buscó su último recurso: una intervención de los romanos de Oriente que revirtiera su suerte.

Pero Leovigildo volvió a adelantarse. Con una diplomacia fría y eficaz, aseguró la neutralidad bizantina, confirmándoles la posesión de las ciudades recibidas de manos de su hijo, añadiendo el pago de 30.000 sólidos de oro y, sobre todo, recordándoles una realidad incuestionable: Hermenegildo ya había perdido la partida.

En el momento en que el ejército real se plantó ante las puertas de Córdoba, Hermenegildo ya estaba solo. Sus aliados habían desaparecido y las promesas que lo sostenían se habían evaporado. Sin más refugio que la fe, se acogió al asilo de una iglesia, confiando en que la sacralidad del lugar detuviera la mano de su padre. Leovigildo evitó un sacrilegio que habría resonado en todo el reino. En su lugar, envió a Recaredo, el hijo fiel, para que hablara en su nombre. El encuentro entre los hermanos selló el destino del rebelde. Recaredo fue claro, casi implacable: «Llégate tú en persona ante nuestro padre, póstrate a sus pies y te lo perdonará todo», según relata Gregorio de Tours.

La escena fue profundamente dramática. Hermenegildo salió del templo y se postró a los pies de su padre, implorando clemencia. Leovigildo, implacable pero calculador, le perdonó la vida, aunque le arrebató todo lo demás. Ante el ejército, lo despojó de las insignias reales, arrancándole no solo el título, sino la dignidad que había reclamado. Después lo envió al destierro en Valentia (Valencia) y más tarde a Tarraco (Tarragona). Así se extinguía la rebelión que había desgarrado el reino durante cinco años, y el poder de Toledo quedaba firmemente consolidado sobre toda Hispania.

Pero en este complejo tablero de ajedrez geopolítico no hubo tregua. El asesinato en 584 del rey franco y aliado de Leovigildo, Chilperico I —posiblemente instigado por Brunequilda, hija de Gosvinta— alteró de golpe el equilibrio de poder. La consecuencia inmediata fue la cancelación del matrimonio proyectado entre Rigunta, hija de Chilperico, y Recaredo. Durante el viaje de la princesa hacia Toledo, el duque Desiderio se apoderó del tesoro que la acompañaba y, tras retenerla, la envió de regreso a Tolosa (Toulouse), donde quedó bajo el férreo control de su madre, la temida Fredegunda.

El fracaso de este matrimonio dejó a Leovigildo en una posición delicada. La reina Gosvinta, siempre atenta a los intereses de su propia estirpe —era abuela de Ingunda, esposa de Hermenegildo—, veía cómo se reforzaba la alianza con los francos de Austrasia, enemigos de Chilperico, al tiempo que la diplomacia del rey comenzaba a resquebrajarse. Aprovechando esta coyuntura, los francos, bajo el mando de Gontrán I, rey de Borgoña, irrumpieron con un poderoso ejército en la Septimania, con la intención de castigar a Leovigildo y, quizá, anexionar sus territorios. Mientras tanto, en el Levante, los bizantinos retenían a Ingunda y a su hijo Atanagildo, una baza peligrosa que podían utilizar para atraer el apoyo franco y reabrir el conflicto en un momento crítico.

El panorama se enturbió aún más tras la muerte del rey suevo Miro, cuando el reino quedó sumido en una inestabilidad creciente. Su sucesor, Eborico, trató de salvar la situación jurando fidelidad y vasallaje a Leovigildo, con la esperanza de preservar el trono. Pero aquel gesto, lejos de apaciguar los ánimos, fue visto por buena parte de la nobleza sueva como una humillación intolerable, una claudicación que ponía en entredicho la dignidad del propio reino. Sobre ese descontento se alzó la figura de Audeca. Con una mezcla de ambición y cálculo frío, se casó con la viuda de Miro para reforzar su legitimidad y, apoyado por los nobles descontentos, encabezó una revuelta fulminante. Depuso a Eborico, lo obligó a tonsurarse —un acto que lo inhabilitaba para reinar y que simbolizaba su caída definitiva— y lo recluyó en un monasterio. Audeca se proclamó entonces rey, abriendo una nueva fase de inestabilidad que amenazaba con desbordar todo el noroeste peninsular.

Pero Leovigildo no era un monarca pusilánime. La decisión fue dura, casi insoportable, pero inevitable: en él se impuso el rey al padre. Mientras los acontecimientos se precipitaban a su alrededor, y tras haber trasladado a Hermenegildo a Tarraco, tomó la resolución más amarga de su reinado. Ordenó a Sisberto, uno de los comes spatarii —del latín spatharius, portador de la espada— de su guardia personal, que ejecutara a su propio hijo.

La muerte de Hermenegildo quedó pronto eclipsada por la velocidad vertiginosa de los acontecimientos. Leovigildo reaccionó sin demora: el reino ardía por varios frentes y no podía permitirse vacilar. Organizó dos ejércitos con una rapidez que revelaba tanto su temple como la gravedad de la situación. El primero, al mando de Recaredo, marchó hacia la Septimania. El segundo, con el propio rey al frente, avanzó contra el reino suevo.

Como un dios cabalgando a lomos de una centella, Leovigildo se abatió sobre Audeca. La resistencia del usurpador se desmoronó en Portucale (Oporto), donde el rey lo derrotó, lo tonsuró y lo envió al destierro. En la misma campaña, una flota merovingia que acudía en auxilio de los suevos fue destruida en el Cantábrico, en la que la tradición recuerda como la primera victoria naval de los visigodos.

Desde allí avanzó sobre Bracara Augusta (Braga), capital política y religiosa del reino suevo. Al tomar la ciudad, Leovigildo se apoderó del tesoro real —símbolo esencial de la soberanía sueva—, impuso la administración y las guarniciones godas y nombró obispos arrianos para asegurar el control espiritual del territorio. Con estas acciones, el antiguo reino suevo dejó de existir: su identidad política se desvaneció y quedó integrado como una provincia más de la Hispania visigoda.

A la marcha del rey se sumó un último desafío. Otro noble suevo, Malarico, reclamaba derechos al trono, se alzó en armas en Gallaecia convencido de que el reino estaba expuesto. Leovigildo ni siquiera se dignó a regresar: mientras que se dirigía a la Galia para supervisar la guerra contra los francos, sus duces aplastaron la revuelta y eliminaron al usurpador. El poder real ya no dependía de la presencia física del monarca.

Y las noticias procedentes del norte no podían ser mejores. Recaredo cayó sobre los francos como una fuerza arrolladora: sus huestes arrasaron campos, capturaron prisioneros cuyo rescate llenó los tesoros del reino y tomaron una plaza tras otra, como si la misma tierra se inclinara ante su avance. Al regresar a Toledo, lo hizo envuelto en gloria y triunfo. El heredero había probado no solo su valía militar, sino la solidez del Estado construido por su padre: un reino capaz de defenderse y de golpear con igual contundencia, afirmando la autoridad de la dinastía y la ambición imperial de los godos.

Pero con la llegada del invierno, el rey cayó enfermo. El viejo guerrero —apenas superados los cincuenta años, tras una vida entera gastada a lomos del caballo, con la espada y la lanza como oficio— sintió cómo las fuerzas empezaban a abandonarlo. Aquel monarca fiero, forjado en campañas incesantes y decisiones implacables, se enfrentaba a la certeza del final.

Leovigildo se preparó para la muerte dejando un legado excepcional: un Regnum Gothorum unido y poderoso, una nueva potencia surgida de las ruinas del antiguo Imperio romano de Occidente. Había forjado un Estado fuerte, disciplinado y expansivo, capaz de imponerse por las armas y de sostener una autoridad real desconocida hasta entonces entre los godos. Pero un sueño quedó inconcluso, el único que su orgullo de guerrero no logró doblegar: la unidad religiosa. Ese fue el límite que ni su genio político ni su voluntad férrea pudieron traspasar, la herida que dejaba abierta al morir.

Y, sin embargo, lo había intentado. Leovigildo trabajó por diluir la fractura entre arrianos y nicenos proclamando que su Iglesia no era «romana», pero sí «católica», en el sentido pleno del término: universal.

Una Iglesia capaz de acoger en su seno a godos, hispanorromanos y galorromanos, que pudiese resultar más cercana a los fundamentos del Concilio de Nicea y al trinitarismo católico. Su propósito era ambicioso: forjar una nueva Iglesia desligada del Imperio —cuando el auténtico representante de Dios en la tierra no era aún el papa ni los patriarcas de Oriente, sino el emperador— y en la que se disolvieran, al fin, unas diferencias doctrinales que hasta entonces habían parecido irreconciliables entre arrianos y católicos. Un intento de reconciliación teológica y de ingeniería política a la vez, un proyecto que desbordaba los límites de su época.

No llegó a verlo consumado, pero dejó la senda abierta. Sería Recaredo quien, ya como rey, cerrara la fractura religiosa, no siguiendo la vía de su padre, sino adoptando el credo niceno, la fe mayoritaria del reino. En el III Concilio de Toledo, celebrado en 589, la conversión fue impuesta como definitiva y el catolicismo se convirtió en la religión oficial del reino. El proceso avanzó mediante una combinación de autoridad política, acción conciliar y cálculo pragmático, y no estuvo exento de resistencias ni de violencia contra quienes se opusieron.

Así se culminó la integración de un reino que Leovigildo había transformado en el Regnum Gothorum, mientras autores como san Isidoro de Sevilla comenzaban a presentar a Hispania como una patria compartida bajo la soberanía de los godos. En sus Laudes Hispaniae, escritas en el siglo VII como prólogo a la Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, Isidoro evocaba ese nuevo horizonte político con palabras que condensaban la ambición de toda una época:

«Te nunc, aurea Roma, gentium caput, sed post te florentissima totius orbis gens Gothorum, post multiplices in orbe victorias, ad se certamine rapuit et amavit…»

(«Tú eres ahora, Roma dorada, la cabeza de las naciones, pero después de ti la nación más floreciente de todo el mundo, los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó…»)

En esa visión isidoriana —orgullosa, programática, casi fundacional— se reconocía el fruto último de la obra de Leovigildo: una Hispania que empezaba a pensarse a sí misma como unidad política bajo el cetro de los godos.