Escritora y poeta española, nacida en el típico barrio madrileño de Chamberí, es una mujer decidida e inquieta y ha sido esa inquietud la que le ha llevado a investigar y descubrir la esencia del ser humano.
Sus escritos, tanto en relato histórico, valores del ser humano o crítica social y ficción, se ven acompañados de una prosa elegante y sencilla teniendo como nexo, la fortaleza del individuo, defendiendo los derechos humanos, la naturaleza y en pro de una convivencia en todos sus géneros.
Galardonada por la Fundación Naji Naaman en su XX certamen con el premio de Honor a la obra completa y al Premio Fénix 2022 en Montevideo.
Ocupa varias vicepresidencias y membresías: ONG “Otro Mundo es Posible”, Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y de Letras y Artes de Guinea-Bissau, asumiendo la responsabilidad de delegada de Relaciones Nacionales/Internacionales de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM), entre otras funciones.
De sus publicaciones: Flores entre Escombros, Susurros al Aire, La Quinta Clave, de Esstudio Ediciones, o Las Ventanas del Mundo, de LEkla ediciones, ha recibido distinciones especiales de distintos organismos tanto de Latinoamérica / EEUU como de su tierra natal, España.
Con más de una treintena de antologías, algunos de sus libros han sido traducidos a formato audio por la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE y estudiado en la Universidad de Byron en Waco, Texax, su libro “Flores entre Escombros” como historia contemporánea.
Es embajadora de la Paz del Círculo de embajadores con sede en Ginebra- Suiza/ París Francia.
Es Editora Cultural de esta revista.
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