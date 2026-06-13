No habrá máquina

que entienda

el peso de una lágrima,

ni el silencio

que precede al primer verso.

No habrá algoritmo

capaz de sostener la herida

que se vuelve luz

cuando el alma decide hablar.

Porque crear

no es ensamblar palabras,

ni mezclar colores,

ni ordenar sonidos.

Crear es recordar.

Crear es arder.

Crear es volver a nacer

cada vez que algo

dentro de nosotros

se atreve a decir:

esto soy.

La máquina calcula,

pero no conoce el vértigo

de quien duda,

de quien ama,

de quien pierde

y aun así escribe.

La máquina imita,

pero no escucha

el pulso que sube desde la tierra

cuando un ser humano

pone su verdad sobre la mesa

como quien entrega un pan recién hecho.

Somos nosotros,

los de carne y memoria,

los que cargamos el fuego.

Somos nosotros

quienes damos nombre al mundo

para que no se deshaga.

Y mientras exista

una mano que tiemble

antes de crear,

una voz que se quiebre

antes de decir,

un corazón que insista

en dejar huella,

ninguna máquina,

por perfecta que parezca,

podrá reemplazar

la belleza indócil

de lo humano.

Porque el arte,

cuando es verdadero,

no se programa:

se respira y se vive.

Autora Julieta Deossa