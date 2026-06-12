Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Cristina Herrero- Trasmitir valores que nos ayuden a ser mejores personas para poder construir una mejor sociedad entre todos. Crear ganas y curiosidad por seguir aprendiendo.

P- ¿Qué crees que tus alumnos y alumnas valoran más de ti?

R- Esta respuesta la deberían dar ellos/as, pero me gusta pensar que valoran, o se llevan, entusiasmo por aprender de forma activa.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Siempre, las horas sin alumnos/as en el centro son para reuniones, entrevistas con las familias, coordinaciones con los compañeros/as, y un sin fin más de tareas que, en general, se desconocen, por lo que crear materiales, programar, corregir, evaluar, incluso la formación de profesorado… se suele hacer en casa o en tiempo fuera del horario escolar por falta de tiempo real en el centro.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Implicada, cercana y motivada por mi trabajo.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Muchísimo en todos los sentidos. Desde la tecnología en las aulas, hasta la relación con las familias, la valoración por parte de la sociedad y varias reformas educativas.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Más respeto por parte de la sociedad en general y de las familias en particular, mientras se siga pensando que en las aulas se pasa el rato, que nos sobran vacaciones y que el trabajo termina cuando toca la sirena del centro, seguiremos teniendo una escuela sin respeto ni valor social.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- El exceso de burocracia, enseñar no debe pasar por rellenar mil documentos que quedan archivados, es una labor dinámica y activa sujeta a la realidad diaria de cada aula y de cada grupo, por lo que mil documentos no sirven de nada más que robarnos un tiempo que siempre nos falta.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Poner verdadero foco en la enseñanza, tanto económico, de respeto y respaldo social, recuperar la cultura del esfuerzo y el valor de aprender para ser mejores como individuos y sociedad.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Cristina Herrero

Grado Primaria

CEIP Amadeo Vives

España