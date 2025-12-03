Un destino que siempre es atractivo por sus zonas por explorar y conocer, que a diferencia de su vecina Rep. Dominicana, están menos proyectadas, pero no por ello menos atractivas.

Las previsiones por el sector turístico en Puerto Rico, se cifran en un discreto 0,4% aproximadamente, y unos ingresos modestos estimados, de alrededor de 10 millones de dólares.

El principal público turista que viene a la isla, es el estadounidense, que este año como hemos mencionado, su economía se ha estancado.

Sin embargo, el turismo procedente de Canadá, se va ver en alza para el próximo año, pudiendo compensar los datos turísticos de años anteriores.

Siempre destacamos a Puerto Rico por su variada oferta turística, como festividades y eventos muy destacados:

El mundial de Béisbol que se celebrara del 5 al 17 de marzo , donde implicara renovación en su estadio Hiram Bithorn.

El Viejo San Juan celebra las fiestas de su patrón San Sebastián la semana de 20 de enero, siempre muy señalada en el calendario.

celebra las fiestas de , siempre muy señalada en el calendario. Carnaval ponceño: En febrero en el municipio de Ponce, se celebra su afamado carnaval, con espectáculos musicales, y un marcado legado cultural español.

Las aventuras y la naturaleza es otro marcado punto en la isla.

Parque Natural El Yunque. Un enclave natural que destaca por su biodiversidad, senderismo y múltiples cascadas, fue inagurado por Alfonso XII, en 1876, siendo el primer parque nacional de España.

. Un enclave natural que destaca por su biodiversidad, senderismo y múltiples cascadas, . Islas de Culebra y Vieques: Enclaves perfectos, para la práctica del Snorkel , relajarse en sus playas de arena blanca y explorar ecosistemas marinos.

Nunca acabo un artículo sin mencionar para mí, cual va a ser mi destino en 2026 en Puerto Rico y es sin duda Cabo Rojo.

Cabo Rojo es una zona, que está experimentando un enorme auge turístico impulsado por la l legada de cruceros y la promoción del gobierno, lo que implica una mayor infraestructura y numerosas actividades disponibles para los visitantes.

Playa Sucia. Aunque su nombre no sea el más atrayente inicialmente, es considerada como una de las mejores playas de la isla, con unas aguas claras y cristalinas, en un entorno natural, ideal para escapadas en busca de la tranquilidad y relajación permanente.

. Aunque su nombre no sea el más atrayente inicialmente, es considerada , en un entorno natural, ideal para escapadas en busca de la tranquilidad y relajación permanente. Balneario de Boquerón:Es ideal para ambientes familiares, además de ser zona recreativa popular con una playa de aguas muy tranquilas.

Consejos para planificar tu viaje

Reservar con antelación: Dada la creciente popularidad del destino, es recomendable reservar alojamiento y actividades con anticipación.

Dada la creciente popularidad del destino, es recomendable reservar alojamiento y actividades con anticipación. Considerar el transporte: Si bien el transporte público está disponible, alquilar un coche puede ser la mejor opción para explorar la zona con mayor libertad, especialmente si planea visitar las áreas rurales.

Planificar el viaje según la temporada:

La temporada de turismo más popular en Puerto Rico generalmente abarca de diciembre a abril. Sin embargo, es importante tener en cuenta la posibilidad de huracanes.

Autor Carlos García Guerrero, analista de turismo.