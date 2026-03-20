Ya está en marcha una nueva edición, por eso queremos trasladarles información sobre el Concurso Infantil Iberoamericano de Relato Breve Otro Mundo es Posible, animando a profesores y alumnos de nuestros países a participar en él.

Este concurso viene realizándose desde el año 2014 y su ámbito de participación abarca todos los países de Iberoamérica, y como país invitado el único de habla hispana de África, Guinea Ecuatorial.

El jurado de este concurso fue presidido durante las primeras 9 ediciones, hasta su fallecimiento, por D. Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO. En palabras suyas, el objetivo y esencia de este concurso es fomentar en los alumnos » valores de solidaridad, tolerancia, no violencia, respeto al medio ambiente, etc., que favorezcan el desarrollo de sociedades más justas, solidarias, equitativas y pacíficas».

Con ese espíritu hemos convocado éste año la undécima edición del concurso, en el que hacemos especial hincapié en fomentar los mejores valores a los alumnos, incidiendo en esta ocasión en tres aspectos:

Rechazo al acoso escolar

Rechazo a la violencia de género

Importancia de cuidar el medio ambiente

Les adjuntamos las bases y la presentación del concurso para que pueda valorar la participación de su colegio en esta nueva edición.

Les trasladamos el enlace al blog escolar donde pueden encontrar las bases, la info del concurso y, además, la publicación de los relatos ganadores de las sucesivas ediciones.

http://otromundoesposiblecolegios.blogspot.com/

Para nosotros sería una gran alegría contar con muchos colegios de todo el continente.