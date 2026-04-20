El Solarismo es una corriente filosófica contemporánea que interpreta el devenir de la civilización humana a partir de su base energética, proponiendo la transición desde un modelo sustentado en recursos finitos hacia un modelo organizado en torno a flujos energéticos abundantes, particularmente la energía solar.

Más que una propuesta tecnológica o un programa político, el Solarismo constituye un marco conceptual que articula la relación entre energía, poder, economía y organización social.

Su premisa fundamental es que la forma en que una sociedad produce y distribuye energía determina, en gran medida, su estructura económica, su configuración política y su horizonte cultural.

Principio central

El Solarismo sostiene que la transición hacia fuentes energéticas abundantes, distribuidas y no monopolizables —como la energía solar— genera condiciones objetivas para una reorganización estructural de la civilización.

Esta reorganización implica el desplazamiento progresivo de modelos basados en la escasez, la acumulación y la concentración del poder, hacia modelos sustentados en la circulación, la descentralización y la autonomía.

Dimensiones del Solarismo

Como filosofía integral, el Solarismo se desarrolla en múltiples niveles:

Ontológico

La realidad social está condicionada por su base energética.

La civilización no es independiente de la energía que la sostiene.

Epistemológico

El análisis de los sistemas humanos requiere comprender sus estructuras energéticas subyacentes.

Ético

El uso de la energía debe alinearse con la sostenibilidad del sistema que la hace posible, promoviendo equilibrio entre desarrollo humano y entorno natural.

Político

La descentralización de la energía conduce a la descentralización del poder, favoreciendo formas más distribuidas de organización social.

Económico

Propone el tránsito de economías de depósitos (basadas en recursos finitos y acumulables) hacia economías de flujos (basadas en recursos continuos y no acumulables en su origen).

Ruptura paradigmática

El Solarismo introduce una ruptura con el paradigma dominante de la modernidad, basado en la escasez como principio organizador.

Al incorporar una fuente energética prácticamente inagotable, redefine conceptos fundamentales como: valor, producción, dependencia y soberanía.

Este cambio no es meramente técnico, sino estructural.

Alcance

El Solarismo no se limita a la transición energética ni al ambientalismo. Se proyecta como una interpretación del futuro humano en un contexto donde la energía deja de ser un factor limitante y se convierte en una condición habilitante para nuevas formas de organización.

Naturaleza de la propuesta

El Solarismo no es una ideología cerrada ni un sistema doctrinario rígido.

Es un marco abierto de interpretación y acción, que busca comprender y orientar la evolución de la civilización en función de las transformaciones energéticas en curso.

El Solarismo define una etapa emergente de la historia humana: una civilización que, al reorganizarse en torno a la abundancia energética, puede trascender las limitaciones estructurales impuestas por la escasez.

No como una utopía, sino como una posibilidad concreta derivada de una nueva realidad material.