La historia tiene una manera muy particular de esconder a ciertas personas a plena vista.

Una de esas personas fue Francisco García Molinas: un hombre nacido en San Juan, Puerto Rico, cuya vida cuenta una historia mucho más amplia sobre la relación entre Puerto Rico y España, antes y después de 1898.

Muchos puertorriqueños nunca han escuchado su nombre. Sin embargo, su vida conecta a Puerto Rico con el Parlamento español, Madrid, el servicio público y hasta la historia del fútbol español.

Francisco García Molinas nació en San Juan, Puerto Rico, en 1858, cuando Puerto Rico todavía formaba parte de España. Su propia historia familiar reflejaba ese puente entre ambos lados del Atlántico: su padre era natural de Polanco, en la provincia de Santander, España, mientras que su madre era natural de San Juan, Puerto Rico.

Ese detalle no es menor.

Desde su nacimiento, García Molinas representaba una conexión viva entre Puerto Rico y España. No era simplemente un español que pasó por Puerto Rico, ni tampoco una figura desconectada de la isla. Era un hombre nacido en San Juan, con raíces familiares en Puerto Rico y en la Península, formado dentro de aquel mundo político, social y cultural que unía a Puerto Rico con España antes de 1898.

Con el tiempo se convirtió en médico, servidor público y figura política. Antes de la invasión estadounidense de 1898, llegó a representar a San Juan de Puerto Rico en las Cortes españolas.

Ese dato, por sí solo, es importante.

Nos recuerda que Puerto Rico no era un lugar distante ni ajeno a la vida política de España. Puerto Rico tenía representación. Los puertorriqueños participaban en instituciones españolas. Puerto Rico formaba parte de un mundo constitucional y político que hoy muchos apenas conocen.

Pero la historia de García Molinas no termina en 1898.

Después de la invasión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos y del Tratado de París, que transfirió la isla de España al control estadounidense, García Molinas continuó su vida pública en España. No desapareció del servicio público español. Al contrario, llegó a servir como senador por Zamora y permaneció activo en la vida cívica y política española.

Eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan fascinante.

Aquí tenemos a un hombre nacido en Puerto Rico, hijo de una madre nacida en San Juan y de un padre nacido en Santander, que había representado a San Juan en las Cortes españolas, y que continuó sirviendo en la vida nacional de España aun después de que Puerto Rico ya no estuviera bajo soberanía española.

Su vida reta la versión simplificada de la historia que muchos de nosotros recibimos.

A menudo se nos presenta 1898 como una ruptura total: terminó España, llegó Estados Unidos y todo lo anterior quedó como algo irrelevante. Pero la historia no fue tan simple. La vida de García Molinas demuestra que la conexión entre Puerto Rico y España no desapareció de la noche a la mañana. Figuras nacidas en Puerto Rico continuaron viviendo, sirviendo y dejando su huella en España.

Y García Molinas dejó una huella notable.

Entre 1913 y 1916, se convirtió en el primer presidente de lo que llegaría a ser la Real Federación Española de Fútbol. En otras palabras, un hombre nacido en San Juan, Puerto Rico, fue el primer presidente de la federación nacional de fútbol de España.

Ese no es un detalle menor.

Es un recordatorio poderoso de que los puertorriqueños no eran extraños a las instituciones, la cultura ni la vida pública de España. Formábamos parte de ese mundo. Nuestra gente contribuyó a él. Nuestros nombres también están escritos en su historia.

Hoy, su nombre todavía se recuerda en Madrid a través de la calle García Molinas, ubicada cerca de la Gran Vía. Para muchos que caminan por esa zona, tal vez sea simplemente otro nombre de calle. Pero para los puertorriqueños que conocen esta historia, representa algo mucho más profundo.

Representa una presencia puertorriqueña en España que no terminó en 1898.

Representa la vida de un hombre nacido en San Juan que ascendió dentro del servicio público español.

Representa un capítulo olvidado de nuestra historia compartida.

Francisco García Molinas no sirvió a España como representante de Puerto Rico después de la invasión estadounidense. Esa distinción es importante. Antes de 1898, representó a San Juan de Puerto Rico. Después de 1898, continuó sirviendo en España como figura pública española nacida en Puerto Rico, incluyendo su labor como senador por Zamora.

Ese matiz importa, porque hace la historia más fuerte, no más débil.

Su vida nos dice que la historia de Puerto Rico con España no fue simplemente una administración colonial desde lejos. También incluyó representación, participación, identidad política y personas que se movieron dentro de las instituciones nacionales españolas.

Para quienes creemos que la historia de Puerto Rico antes de 1898 ha sido ignorada, García Molinas es un ejemplo perfecto de por qué este trabajo es necesario.

¿Cuántos puertorriqueños saben que un hombre nacido en San Juan fue el primer presidente de la Real Federación Española de Fútbol?

¿Cuántos saben que representó a San Juan de Puerto Rico en las Cortes españolas?

¿Cuántos saben que, después de la invasión estadounidense, continuó sirviendo en la vida política de España?

¿Y cuántos saben que su propia familia reflejaba esa unión histórica: una madre nacida en San Juan y un padre nacido en Santander?

Estas son las historias que merecen ser recuperadas.

No para vivir en el pasado, sino para entender el pasado con mayor honestidad.

Porque cuando un pueblo olvida su historia, otros terminan definiéndola por él.

Francisco García Molinas nos recuerda que Puerto Rico estuvo presente. Puerto Rico participó. Puerto Rico tuvo voces dentro de España. Y aun después de 1898, la presencia puertorriqueña en España no desapareció simplemente.

Su vida es más que una nota al margen.

Es un puente entre Puerto Rico y España.

Es un recordatorio de lo que se perdió, de lo que se olvidó y de lo que todavía podemos redescubrir.

Un puertorriqueño nacido en San Juan.

Hijo de una madre sanjuanera y de un padre nacido en Santander.

Un representante de Puerto Rico en las Cortes españolas.

Un senador en España después de 1898.

Una figura cívica en Madrid.

Y el primer presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Ese fue Francisco García Molinas.

Y su historia merece ser contada.