Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

María Jesús Micha- Las huellas que cada alumno deja en la escuela, y nosotros a su vez, esperamos que la escuela también haya dejado una marca positiva en ellos.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- SÍ. Por vocación, por guiar con paciencia y por no rendirse nunca ante las dificultades, por el trabajo que realizo con dedicación, muchas veces sin protagonismo, pero siempre con un impacto invaluable, a menudo con el compromiso de mejorar, de seguir construyendo una escuela que prepare no solo estudiantes con conocimientos, sino también ciudadanos con valores.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí. Ayuda a conocer el desarrollo cognitivo, el rendimiento académico con más detalle y dedicación plena de cada alumno/a

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Sí. La Confianza, autoconocimiento y colaboración son el sostén que promueve que un profesional docente siga creciendo con fuerza y unidad donde quiera que ejecute su labor.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- La educación al ser una labor muy silenciosa pero poderosa, ha efectuado bastantes variantes en el proceso educativo cuando en materia de interacción docente –discente se trata. Vale la pena recapacitar y tomar la resilencia de que, los docentes somos los motores que despiertan, motivan e impulsan los sueños de muchos jóvenes.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Sí y mucho. Los cursos o cursillos de reciclaje de la innovación didáctica.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Sí. Los curriculares escolares tienen que estar cada vez innovada, por socioculturales, debido a los avances tecnológicos, cambios climáticos, sistemas de pandemias y epidemiológicos, las sociedades en continuas guerras. Todos estos relevantes factores perjudican seriamente los Procesos de Enseñanza Aprendizaje (PEA).

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Los proyectos concernientes al sistema educativo de cada país no se queden solo en los papeles de las agendas de los gobiernos, menos promesas, más ejecución de proyectos curriculares, inversión en la materia educativa y más prácticos entre otros.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos

aportarán cosas positivas.

María Jesús Rufina Raso MICHA OBONO

Grado Primaria y Secundaria.

Colegio Privado Belén Los Rosales

Guinea Ecuatorial