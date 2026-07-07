Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Lila Castro- Tener la oportunidad de contribuir con la educación integral de los niños y niñas.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- La dedicación para enseñar y ayudarlos a desarrollar sus habilidades con entusiasmo y disciplina.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, siempre hay ideas para lograr el aprendizaje de los estudiantes al usar diversas estrategias.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Sí, me siento feliz al colaborar con un granito de arena en la educación de mis estudiantes.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Hubo varios cambios desde lo tradicional, hasta la importancia de lograr que los estudiantes sean competentes.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Hoy en día la tecnología avanza y se necesita que las escuelas rurales y las más lejanas cuenten con esa tecnología.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Más que derogar, sería implementar proyectos para impulsar con más fuerza una educación de calidad e infraestructura moderna.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Educación de calidad en zonas lejanas como la selva, y salud.

Lila Reyna Castro Suire

Grado 5º primaria

Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»

Perú

Nos contesta ahora Miriam Arzapalo

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Miriam Arzapalo- El servicio a los niños y niñas.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- El acompañamiento personal y el hacerles sentir seguros.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- A veces, pero en casa planificamos para el día siguiente.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Muy preparada, en constante aprendizaje.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Demasiado, especialmente con el avance tecnológico.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Sí, una mayor planificación y curriculum reales para cada contexto.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- La estandarización de los curriculums.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Como los padres valoran al maestro.

Miriam Arzapalo Yauri

Grado 4º primaria

Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»

Perú

Continuamos con María Cancán

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

María Cancán- Inspirar a los estudiantes a creer en sí mismos, aprender cada día.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Perseverancia y la honestidad.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, trabajo para revisar.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Sí, porque guío en el desarrollo integral de los estudiantes.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Ha tenido cambios, ya no es memorístico, es más reflexivo y expositivo.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Los recursos son insuficientes, gestión inadecuada .

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- La burocracia excesiva (reducir la carga administrativa de los docentes y centrarse más en el apoyo emocional de los estudiantes).

María Betsabé Cancán Vásquez

Grado Secundaria

Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»

Perú

Turno ahora para terminar, de Blady Amaro

Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Blady Amaro- La enseñanza.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- El respeto y cariño.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- A veces.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Sí

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Respeto a los estudiantes.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Más valor al docente.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Poner más orden en las familias.

Blady Marco Amaro Vera

Grado 5º primaria

Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»

Perú

Muchísimas gracias a los cuatro por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.