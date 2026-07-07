Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?
Lila Castro- Tener la oportunidad de contribuir con la educación integral de los niños y niñas.
P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?
R- La dedicación para enseñar y ayudarlos a desarrollar sus habilidades con entusiasmo y disciplina.
P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?
R- Sí, siempre hay ideas para lograr el aprendizaje de los estudiantes al usar diversas estrategias.
P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?
R- Sí, me siento feliz al colaborar con un granito de arena en la educación de mis estudiantes.
P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?
R- Hubo varios cambios desde lo tradicional, hasta la importancia de lograr que los estudiantes sean competentes.
P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?
R- Hoy en día la tecnología avanza y se necesita que las escuelas rurales y las más lejanas cuenten con esa tecnología.
P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?
R- Más que derogar, sería implementar proyectos para impulsar con más fuerza una educación de calidad e infraestructura moderna.
Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?
R- Educación de calidad en zonas lejanas como la selva, y salud.
Lila Reyna Castro Suire
Grado 5º primaria
Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»
Perú
Nos contesta ahora Miriam Arzapalo
Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?
Miriam Arzapalo- El servicio a los niños y niñas.
P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?
R- El acompañamiento personal y el hacerles sentir seguros.
P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?
R- A veces, pero en casa planificamos para el día siguiente.
P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?
R- Muy preparada, en constante aprendizaje.
P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?
R- Demasiado, especialmente con el avance tecnológico.
P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?
R- Sí, una mayor planificación y curriculum reales para cada contexto.
P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?
R- La estandarización de los curriculums.
Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?
R- Como los padres valoran al maestro.
Miriam Arzapalo Yauri
Grado 4º primaria
Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»
Perú
Continuamos con María Cancán
Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?
María Cancán- Inspirar a los estudiantes a creer en sí mismos, aprender cada día.
P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?
R- Perseverancia y la honestidad.
P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?
R- Sí, trabajo para revisar.
P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?
R- Sí, porque guío en el desarrollo integral de los estudiantes.
P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?
R- Ha tenido cambios, ya no es memorístico, es más reflexivo y expositivo.
P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?
R- Los recursos son insuficientes, gestión inadecuada .
P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?
R- La burocracia excesiva (reducir la carga administrativa de los docentes y centrarse más en el apoyo emocional de los estudiantes).
María Betsabé Cancán Vásquez
Grado Secundaria
Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»
Perú
Turno ahora para terminar, de Blady Amaro
Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?
Blady Amaro- La enseñanza.
P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?
R- El respeto y cariño.
P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?
R- A veces.
P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?
R- Sí
P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?
R- Respeto a los estudiantes.
P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?
R- Más valor al docente.
P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?
R- Poner más orden en las familias.
Blady Marco Amaro Vera
Grado 5º primaria
Centro Escolar: IE Fe y Alegría 67 «María Inmaculada»
Perú
Muchísimas gracias a los cuatro por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.
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