Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Francisca Castillo- Lo más valioso de mi labor docente es poder aportar al desarrollo de niños y niñas, fomentando en ellos el cuidado del medio ambiente, la curiosidad científica y el respeto por su entorno. Me motiva saber que puedo influir positivamente en su formación y ayudarles a convertirse en personas más conscientes y comprometidas con el planeta.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Creo que mis alumnos valoran la cercanía, la confianza y el cariño que les entrego. Siempre intento crear un ambiente acogedor donde se sientan escuchados, respetados y motivados para aprender.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, frecuentemente llevo trabajo a casa. La planificación de actividades, preparación de materiales para talleres y clases, además de la evaluación de los estudiantes, requieren tiempo adicional fuera de la jornada laboral.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Me considero una profesional comprometida, responsable y apasionada por la educación ambiental y las ciencias. Durante 12 años he trabajado en un colegio realizando talleres de medio ambiente, clases de ciencias y laboratorio de ciencias, buscando siempre innovar y despertar el interés de los estudiantes por aprender.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- He observado una mayor preocupación por el desarrollo integral de los estudiantes y una incorporación más significativa de la tecnología en los procesos de enseñanza. También existe una mayor conciencia sobre la importancia de la educación ambiental y el aprendizaje práctico.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Considero que hacen falta más espacios para el aprendizaje experiencial, el contacto con la naturaleza y el desarrollo de proyectos ambientales. También sería positivo contar con más recursos y tiempo para realizar actividades prácticas y científicas.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Pienso que debería reducirse la excesiva carga administrativa que muchas veces recae sobre los docentes, ya que resta tiempo que podría destinarse directamente al trabajo con los estudiantes y a la preparación de experiencias de aprendizaje más significativas.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Francisca Castillo Serey

Grado Educación Básica

Escuela Básica José Martí

Chile