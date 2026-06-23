Uno de los fines de la Educación reflejado en nuestra Constitución y en la última Ley de Educación (LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- BOE de 30/12/2020-) es la formación de personas responsables y libres y entre sus principios están: «El esfuerzo individual y la motivación del alumnado» art.1. g. y «El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad» art.1. h.

Sin exigencia personal, no hay logros ni desarrollo completo de la personalidad, ni formación integral, ni adquisición de valores que nos permitan considerar y disfrutar los logros conseguidos, las metas superadas, el crecimiento personal.

La educación en la intemperie forja personas fuertes y decididas, capaces de superar grandes obstáculos, pero deja a mucha gente atrás, es darwinista e impone la selección de los más fuertes frente a los más débiles. En sistemas democráticos no es aceptable, porque hay una función indispensable en la Educación que es la compensación de desigualdades, con apoyos personalizados a los que más lo necesitan, para evitar la exclusión de los más vulnerables.

Hay otra Educación que también es perjudicial para el alumnado, la educación sobreprotectora, que condena a los así educados a la incapacidad de superar la frustración, a abatirse en seguida frente a los obstáculos, a una estructura débil de la personalidad, a la pereza mental y a la depresión. Hoy, los crecientes problemas de salud mental entre los adolescentes en la sociedad española tienen que ver con una infancia educada en la sobreprotección. La vacuna de la frustración se consigue desde el «no», desde el límite y la norma. Así se forman a las personas en la responsabilidad y en la libertad, binomio inseparable.

Si los padres están siempre encima del niño para evitar que se caiga, que sufra, que se equivoque, nunca aprenderá a levantarse, a saber sufrir, a superar el sufrimiento, a aprender de sus errores, en definitiva, los padres le estarán quitando herramientas para crecer como persona y les están engañando porque deben saber que la vida es dura.Los padres deben estar cerca, pero para ayudarles a levantarse cuando se caigan y sus hijos deben saber que sus padres están cerca, para vencer sus miedos y sus dudas.

La Educación debe ser cercana, pero exigente. Y en ese esfuerzo compartido deben ponerse de acuerdo familias y profesorado (art.1.h citado de la LOMLOE). Nada más dañino, menos educativo, más destructivo, que unos padres que no fomentan en sus hijos el respeto por su maestro, por su profesorado. No digamos ya, si los critican abiertamente delante de ellos. Cuando esto sucede son los padres los que están haciendo que sus hijos suspendan la asignatura correspondiente irremediablemente. Si el niño suspende no es porque «el maestro le tenga manía», es porque necesita apoyo y motivación para aprender mejor. Este debe ser el discurso. Aunque la calidad profesional del maestro sea manifiestamente mejorable.

Por eso, el proyecto educativo del centro escolar debe ser participado, consensuado por familias y profesorado. Un alumno o alumna no pude superar una educación contradictoria entre los valores de la familia y los valores del centro educativo. Un proyecto educativo basado en «la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, el respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad, así como superar cualquier tipo de discriminación» art.1.c. de la LOMLOE.

Autor Juan López. Inspector de Educación. Condecorado con la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X El Sabio.