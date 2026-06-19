Omep- ¿Qué consideras más valioso de tu labor docente?

Elizabeth Alejandra Alvarez- Considero que lo mas valioso de mi labor docente, es el saber que como educadores somos guías en el desarrollo de los alumnos, porque no solo enseñamos contenidos, sino valores que los ayuden a desenvolverse en sus actividades diarias; saber que despertamos su curiosidad su confianza y sus ganas de aprender.

P- ¿Qué crees que tus alumnos valoran más de ti?

R- Creo que valoran que son escuchados, que saben que pueden confiar en mi y que siempre los voy a alentar. Que tal vez no recuerden lo que hoy hicimos en el aula, pero si, cómo fueron tratados.

P- ¿Sueles “llevarte trabajo a casa”?

R- Sí, muchas veces solemos llevarnos trabajo a casa, como corrección de avaluaciones, de carpetas o cuadernos, etc.

P- ¿Puedes valorarte como profesional de la enseñanza?

R- Me gustaría saber que soy una buena profesional, pero no seria correcto ponerme a mi misma una calificación o valoración. Que lo diga mi superior (Risas). Si puedo decir que me ocupo y me preocupo por cumplir con mis actividades.

P- ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo desde que empezaste tu labor docente?

R- Realmente se han visto algunos cambios en cuanto a la enseñanza desde que comencé hace quince años atrás. Hoy se tiene mucho en cuenta la individualidad del alumno y se comprende de cada uno aprende a su ritmo, sin descuidar ningún otro aspecto; el sistema educativo actual donde los alumnos tienen un rol mas participativo, la tecnología se implementa “sin miedo”; la diversidad no es vista como un impedimento sino como una riqueza; y el rol docente también ya no es el de transmitir contenidos, sino de ser orientador, guía, acompañante, etc. en las trayectorias de los niños.

P- ¿Hay algo que eches en falta en el sistema educativo?

R- Creo que deberían agregar algunas materias necesaria que ayuden a los alumnos a desenvolverse como ciudadanos, por ejemplo Educación Vial debería considerarse materia y no solo contenido.

P- ¿Y algo que piensas que podría derogarse?

R- Debería derogarse la burocracia, papeleos, informes, etc. que sobrecargan al docente.

Por último, si estuviera en tu mano un solo cambio, pero esencial, ¿Cuál sería?

R- Considero que un cambio esencial seria enseñar habilidades , priorizar el pensamiento critico , fortalecer la educación emocional, y los vínculos humanos.

Muchísimas gracias por compartir con todos tus experiencias docentes, que seguro nos aportarán cosas positivas.

Elizabeth Alejandra Alvarez

Grado 5º grado de la educación primaria.

Escuela Primaria Nro. 717 “Obispo Alberto Devoto”

Argentina.