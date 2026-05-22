Annette G. Falcón es originaria de Mayagüez, Puerto Rico. Comenzó sus estudios universitarios en el recinto de San Germán de la Interamerican University of Puerto Rico antes de continuar sus estudios en los Estados Unidos. Obtuvo una Licenciatura en Estudios Liberales con una opción bilingüe intercultural en la National Hispanic University y actualmente cursa una Maestría en Español en la University of Wyoming.

Con más de 28 años de experiencia como educadora, Falcón ha dedicado su carrera a la enseñanza del español en todos los niveles, desde escuela primaria hasta cursos de Advanced Placement, tanto en California como en Wyoming. Actualmente enseña en la Galileo Academy of Science and Technology, una escuela secundaria en San Francisco, California.

Más allá del salón de clases, Falcón es autora publicada de poesía y narrativa bilingüe, incluyendo Lahj Míahj y Puerto Rico conmigo. Ha recibido reconocimiento público por su labor educativa, incluyendo apariciones en Univisión y en la serie de YouTube “Bobo’s Education Hero”. En 2024 y 2025 presentó peticiones ante las Naciones Unidas en Nueva York como parte de su activismo a favor de la reunificación política y cultural de Puerto Rico con España, una causa con la que continúa profundamente comprometida.

Por añadidura, es miembro de Reunificacionistas en Acción (de España). En 2025 fue nombrada Embajadora para el Reunificacionismo de Puerto Rico por la organización, Abriendo Puertas al Mundo Hispanismo. También es miembro de la Junta de Directores de TNPRSI (The National Puerto Rico and Spain Initiative) y Vocal de la Junta para la Asociación Hispanistas de Puerto Rico. Asimismo, forma parte de la directiva del comité que crea el primer partido político reunificacionista de Puerto Rico, ahora en sus comienzos.

Actualmente reside en San Francisco, California, y es la orgullosa madre de tres hijos adultos. Su vida y trayectoria reflejan un profundo compromiso con la educación, el castellano, el bilingüismo, la defensa cultural y la participación cívica.

Además, ha recibido premios a su labor docente como el de «Héroe de la Educación 2021 de la institución Bobo», y la «Nominación Mejor Profesor por Univisión Impact».

Estimada Annette, es un placer poder conversar con usted y conocer su opinión sobre la actualidad de Puerto rico y sobre su relación con España.

OMEP- Es usted una veterana en la ONU. es la tercera vez que va. ¿Como es la ONU y qué opinión personal tiene al respecto?

Annette Falcón- A veces, veo a la ONU como una contradicción en los términos. Por un lado, se supone que sea un lugar donde se le escucha a una nación pedir cierta justicia de otra nación que la acorrala.

No obstante, por otro lado, Puerto Rico ha sido una colonia por 127 años y la ONU no ha hecho nada para ayudar a remediar nuestro estatus, desde que se instituyó. Con todo y eso, lo veo como un lugar que inspira cierta esperanza y estoy agradecida de tener ese foro para vociferar el llamado de los puertorriqueños para la reunificación con España.

P- Recuerdo que en su primera intervención, tenía unas vecinas en los asientos de al lado; ¿qué le decían?, porque parecía que trataban de hacerla perder la concentración, pero usted salió airosa.

R- No me decían nada en específico a mí, pero tiraban sus móviles en la mesa, hablaban y se reían sin decoro, y no tomaban en consideración que hablaba una persona que estaba delante de ellas.

Algo parecido me ocurrió la segunda vez que fui, pero sucedía al lado izquierdo esa vez, je, je, y casi no salí tan airosa. Dicen que la tercera es la vencida. Ojalá que no me toque la misma suerte esta vez; mantengo los dedos cruzados.

P- Después de 2 años ¿usted ha visto resultados por el gran esfuerzo de ir a la ONU?

R- Pues, fíjese, aunque no he visto resultados de parte de la ONU, sí he visto ese resultado con las personas. En específico, con mis hermanos peninsulares. Las muestras de cariño que hemos recibido los puertorriqueños han sido únicas y conmovedoras. Me han hecho sentir que soy tan española como ellos y eso no tiene precio, ¿sabe?

Por añadidura, muchos puertorriqueños están haciendo preguntas que antes no se hacían, en cuanto a nuestra verdadera historia con España y eso dice, y vale, mucho. Pienso que el reunificacionismo ha tomado auge en conversaciones y que poco a poco se va conociendo entre los peninsulares y puertorriqueños.

Muchos en España se enteraron que Puerto Rico aún los ama, y que se sienten uno con ellos, y a la vez, muchos puertorriqueños se enteraron que España NUNCA nos abandonó y que la historia que nos contó los Estados Unidos sobre España es falsa.

Y para darle más brillo al asunto, varios políticos puertorriqueños nos han mencionado por las vías de comunicación. Incluso el Comisionado Residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, único representante que tenemos en Washington, D.C. (sin derecho al voto) nos ha mencionado varias veces. Hace menos de diez años, esto nunca se hablaba, o mencionaba en el foro político y ahora sí. Y por el simple hecho de que se reconozca que existimos como movimiento, pienso que es un enorme resultado.

P- ¿Qué expresa la Resolución 1541 de Naciones Unidas en relación con Puerto Rico?

R- Expresa que nuestro vínculo con EEUU debe basarse con el “consentimiento libre y continuo” con los puertorriqueños y que tenemos el derecho de decidir por el estatus de la independencia, el Estado Libre Asociado o con la integración con EEUU. El problema ahí es que no está nuestra cuarta opción y tampoco han hecho mucho para revisar las otras opciones.

P- Sé que es un secreto el discurso de este año, aún así, ¿nos puede adelantar algo de lo que versa?

R- Je, je. Eso… no puedo, pero sí le diré que tenemos una sorpresita que muchos no esperaban. Así, que, vamos a estar pendientes.

P- ¿Cree usted que los servicios públicos que reciben los ciudadanos de Puerto Rico están a menor nivel que los de Estados Unidos?

R- Claro, si el puertorriqueño vive en EEUU, puede votar por el presidente. Las ayudas financieras a los ciudadanos son de mayor calidad y cantidad en EEUU, que en Puerto Rico, más aún en el cuido médico. Las escuelas están mejor económicamente en la nación americana que en nuestra isla. En Puerto Rico a penas tenemos doctores o maestros. Y ni hablemos de la tasa de desempleo en la Isla y el problema que tenemos económicamente por culpa de la Ley de Cabotaje, creada por la misma nación americana.

O sea, la calidad física de vida está mejor pagada en EEUU, que en Puerto Rico y muchos se creen que por estar bajo el mando de la gran nación americana estamos mejor. Eso es falso. En Puerto Rico tenemos una ciudadanía de segunda clase y con los españoles, éramos españoles como cualquier otro.

P- ¿Cree usted que los ciudadanos puertorriqueños sufren algún tipo de discriminación cultural o económica por ser simplemente un Estado Asociado?

R- Seguro que sí, cuando tuvimos nuestra Carta Autonómica con España, teníamos una representación digna en el Congreso de Diputados de España. Hoy, con los Estados Unidos, tenemos un comisionado residente, que puede hablar en Washington, pero que no puede votar. Eso no es solamente una discriminación cultural o económica, es una falta de respeto al puertorriqueño, al estar bajo el Estado Libre Asociado; porque no somos ni estado, ni mucho menos libre, y por seguro no estamos asociados, porque lo que diga los Estados Unidos es lo que se hace en Puerto Rico, nos guste o no.

Por añadidura, en la Isla no podemos votar por el presidente de la EEUU tampoco. Lo que voten los del país grande es lo que va y los puertorriqueños tienen que conformarse a ser gobernados por alguien que jamás han tenido la oportunidad de escoger por un voto.

Es horrible esa falta de respeto y dignidad al puertorriqueño. Sí, eso existe en pleno siglo 21. Es una vergüenza.

P- ¿Por qué se implicó usted en el reunificacionismo?

R- Hace 28 años pensé que como Puerto Rico es más español que estadounidense, deberíamos de volver a ser España -sin pensar en las implicaciones políticas que eso conlleva- simplemente lo vi como algo de sentido común.

Hace como tres años, mirando por las redes del YouTube, me di cuenta que existía este movimiento y enseguida me uní a ello, pues siempre lo he llevado en mi corazón y alma.

P- ¿Hay intentos continuos en Puerto Rico de ocultar a los reunificacionistas?, ¿conoce algún caso?

R- Seguro que se ve a leguas. ¿Sabe la cantidad de veces que los reunificacionistas en Puerto Rico hemos querido dialogar en diversos programas televisivos o radiales y se nos ha ignorado o negado? El cerco mediático que nos tienen los medios de comunicación es enorme y no nos ha dado la capacidad de dirigirnos a los puertorriqueños en masas.

En la misma ONU, los independentistas puertorriqueños nos han dado la espalda al saludarlos y son despectivos con uno. Muchos metidos en la política no quieren que tengamos la cuarta opción para Puerto Rico, la reunificación con la Madre Patria. Sin embargo, tanto está cayendo el agua en la piedra, hasta que se rompe, y ahí estamos los reunificacionistas para verlo ocurrir así.

P- ¿Ve cercano en el tiempo la creación de un partido político que busque un mayor acercamiento a España y que pueda presentarse como una opción en Puerto Rico?

R- Sí. Muchos reunificacionistas sabemos que como entidad cultural exclusivamente, no vamos a poder lograr nuestro propósito. Por ello, un grupo de nosotros estamos abogando por el partido político y sé que lo lograremos pronto, para antes del 2028.

No obstante, también le pedimos muy respetuosamente al Gobierno de España y al Rey, su majestad Felipe VI que nos ayude con su respaldo. No podemos llegar a esto sin su respaldo.

P- Sea sincera, y díganos que no le gusta de España

R- Ay, bendito, mire que me he torturado el cerebro pensando en lo que no me gusta de mi Madre Patria, y le digo con toda sinceridad que lo único que me viene a la mente es del calor ardiente que hace en algunos lugares de la Península en el verano, je, je.

Yo que creía, que, por ser una tierra tropical, no había nada más caluroso que Puerto Rico, ahora sale a ser que España le ha ganado a mi isla en el calor.

P- ¿Cómo podemos apoyar el proyecto de reunificación, para aquellos que todavía no estamos implicados y nos interesa la idea?

R- Por favor, sigan apoyándonos. Puerto Rico es tierra española. Amamos y adoramos a la Madre Patria y queremos regresar a casa. Fuimos españoles por muchos siglos y de la noche a la mañana se nos arrebató nuestra dignidad patria española. Tuvimos nuestra propia carta autonómica con España y eso se nos arrebató también, en conjunto con nuestra nacionalidad española y se nos inculcó la ciudadanía estadounidense, sin nuestro consentimiento.

¿Sabe?, se me ha dicho que en la década del 1930, aún jurábamos bandera española en Puerto Rico, y vino los Estados Unidos y lo hizo ilegal.

De igual modo, intentaron prohibirnos la lengua castellana, pero la perseverancia del puertorriqueño a su cultura, y a su lengua, no lo ha permitido hasta el sol de hoy. Eso va sin contar que también intentaron de eliminarnos el Día de los Reyes en la Navidad, y el puertorriqueño tampoco lo ha permitido.

Hasta han llegado a bombardear a algunos de nuestros pueblos, para callar el que no hemos querido a los Estados Unidos en nuestra tierra, y aunque nos han aplacado, no nos han callado del todo. Somos un conjunto de fervor y espíritu español que no se nos puede desgastar y aunque el cerco mediático que nos tapa hoy no nos ha permitido llevar nuestro mensaje a las masas puertorriqueñas, el reunificacionismo va creciendo de modo orgánico.

Hemos de continuar llevando nuestro mensaje…tanto al puertorriqueño, como al peninsular. Vuelvo y digo, los puertorriqueños SOMOS españoles y muchos de nosotros queremos regresar a nuestra casa, España.

P- ¿Cuándo y cómo nació en usted este amor a España?

R- ¡Oh, Dios! Desde pequeñita.

En la clase de estudios sociales, intentaban vendernos a los niñitos, “las grandezas” de los Estados Unidos. Nos decían que con España éramos pobres, y que nos traban mal, y que ahora -“GRACIAS a los Estados Unidos” teníamos qué comer y vivíamos dignamente. Lo que no sabía el departamento escolar de instrucción puertorriqueño-estadounidense es que nuestros maestros de gramática española se encargaban de tumbar toda esa propaganda falsa. Mis maestros de gramática nos hablaban de la grandeza de España, del amor y respeto a la lengua.

No sabe las veces que nos hicieron dibujar nuestro escudo puertorriqueño, que se nos otorgó por la Corona Española en el 1511. Tiene leoncitos y castillitos, como los que están en la bandera española y un montón de simbolismos españoles que gritaban, ¡España! Dentro de ese mismo escudo están dos letras únicas, la F y la Y, de Fernando e Ysabel. Me acuerdo, como si fuera ayer, a mis ocho añitos, cuando escribí esas dos letras por vez primera. Me acuerdo de haberme dicho a mí misma, “Yo soy de España”. Y desde ese momento, he vivido eternamente enamorada de España, de su gente y de mis raíces con ella.

Ese mismo escudo está plasmado en todas las oficinas, correspondencias y vehículos gubernamentales de Puerto Rico, y todos los puertorriqueños lo ven a diario. Es un recordatorio a TODOS los puertorriqueños, que, aunque estemos bajo un gobierno estadounidense por obligación, seguimos siendo hijos de España. Mi esperanza es que muchos otros borincanos vean esa magia y ese amor que veo yo en España, y que se “contaminen”.

P- Ya para terminar esta entrevista, díganos algunas palabras a los peninsulares sobre por qué también nos interesa la reunificación.

R- España es nuestra patria y la amamos. Recuperar algo que se nos ha quitado como españoles es importante, y Puerto Rico es una de esas muchas cosas…muchos de nosotros queremos volver a casa. Muchísimas gracias a aquellos que nos han abierto el corazón y nos han dado respaldo. Nosotros los queremos a ustedes también. Ansiamos que llegue el día en que Puerto Rico logre a formar parte de nuestra gran nación una vez más. ¡Viva España! ¡Viva la isla de Puerto Rico ESPAÑOLA!

Muchas gracias Annette por atendernos y por sus palabras, que son toda una inspiración de amor y respeto por la cultura y la nación que nos une. Ha sido un placer conversar con usted.