En esta edición, se han incorporado catorce nuevas incorporaciones, cuatro países (Dubái, Angola, Argelia, Belice, Benin, Bután, Haití, Islas Caimán, Líbano, Macedonia del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Siria y Somalia)) y regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza.

Hubo otras novedades como el PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO: Con más de 180 empresas de Travel Technology 8 Auditorios, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes, con espacio exclusivo B2B.

FITUR EXPERIENCE, ha sido otra novedad, basada en el Turismo de Experiencias, como dinámica transformadora del sector a nivel global.

Como datos claves, como el impacto económico para Madrid, estimado en 487M€. con respecto a la edición del 2025,se incrementó en un 5€ en expositores titulares, 5% en Representaciones oficiales o más de 255.ooo visitantes previstos.

Con todos estos datos de introducción FITUR 2026 ha sido productivo en varios expositores de diferentes pabellones.

Comenzando por el del país socio, México, que hizo una publicidad bien detallada y definida, de sus estados, y principales ciudades, como destinos, ofreciendo variedad en sus ofertas y productos, destacar San Luis de Potosí, Puebla, Veracruz o Monterrey.

El pabellón de España, una vez más el de Andalucía fue el más colorido y eso que no estuvo al 100% de sus actividades, por la tragedia ferroviaria de Aramuz en Córdoba, pero fue muy interesante su oferta gastronómica, en nuevas ideas del recetario andaluz. Asturias y Galicia, estuvieron a la altura, como la Comunidad de Madrid, con su proyecto estrella de la F1, finalizando por Canarias, que cada año, hace un repliegue cultural y gastronómico de calidad, con degustación de productos de las ocho islas, siempre muy valiosa y completa su detallada información.

Los pabellones de África o Asia, en su línea siempre bien organizados con ofertas competitivas, destacando Japón en Asia y Marruecos en África.

Del pabellón de Europa, sólo este año y como las ediciones anteriores, Portugal, es el país con una amplia oferta turística, tanto en la península como en sus dos archipiélagos, Madeira y Azores. Su oferta gastronómica, con sus vinos del Duero, recetas de Bacalao y marisco amplio del Atlántico, dan a entender, que el país luso, es un destino de lo más atractivo en Europa sin ninguna duda.

Finalizar por el pabellón que corresponde a América, Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, o Colombia, a parte del mencionado México, han estado a la altura turística de años anteriores, las novedades más agradables son Uruguay y Paraguay, asiduos del FITUR desde hace años, pero esta edición han tenido una mejora en todos los aspectos, muy destacado.

Las Antillas son las que siempre uno se enfoca, porque sus destinos y actividades, siempre dan ese colorido y calidad a la cita anual.

República Dominicana, Cuba, Puerto Rico o Jamaica, son los destinos favoritos del público español, son sus expositores donde, se aglutinan, la mayor parte de las personas interesaas en sus desti8nos.

En estos expositores siempre salen acuerdos turísticos bien atractivos.

República Dominicana, cerró un acuerdo con varias empresas españolas, se comprometen a mejorar todos sus aeropuertos e incrementar vuelos procedentes de Europa, y más de 50 nuevos Resorts.

Y dejo para el final a Puerto Rico, donde me he enfocado con más detenimiento, con tres expositores, el central, el de San Juan y el de Aguadilla.

Cada año Puerto Rico siempre da noticias de acuerdos turísticos con España.

El primero, es que, la ruta de Madrid-San Juan, San Juan-Madrid, se incrementarán sus vuelos directos a 14 vuelos semanales, dando un salto cualificativo impresionante.

Se anunció, una nueva ruta directa de Madrid-Aguadilla, Aguadilla-Madrid, donde destaca la noticia de que la aerolínea, a falta de confirmar oficialmente, será PLUS ULTRA, información que, como corresponsal del periódico, se emitió a través de la emisora de radio y youtube “La Voz de Borinquen”.

Añadir la noticia más esperada: Puerto rico será el SOCIO DE FITUR 2027, recogiendo el testigo de México, y por el que el año que viene, estaremos nuevamente en el centro de la noticia.